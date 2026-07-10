台南永康高地也淹近20公分！　李鎮國疑地下排水溝崩壞促全面檢測

▲永康區復興路中段地勢較高，上月豪雨仍積水近20公分，市議員李鎮國要求追查淹水原因。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區復興路中段地勢較高，上月豪雨卻積水近20公分，連復興消防隊、光復里活動中心也泡水，市議員李鎮國質疑，當地地下排水系統可能因重車長期輾壓而崩壞或堵塞，10日要求市府全面檢測，對症下藥，別讓居民在颱風季提心吊膽。

李鎮國指出，復興路中段從小東路上海銀行至國道大灣交流道約850公尺，高低落差達18公尺，但近2年遇雨即淹。他多次雨中勘查，發現高速公路涵洞排水孔出現冒水情形，研判從復國路經高速公路涵洞、統聯客運至大灣中排的地下排水線，恐有崩壞或堵塞。

李鎮國表示，現有地下排水溝寬約1公尺、深約1.5公尺，理應具備一定排水能力，卻出現水流回冒，顯示排水線可能異常。他懷疑鄰近統聯停車場重型車輛頻繁進出，長期重壓恐影響地下設施，但部分區段沒有水溝蓋，難以直接巡檢。

他指出，自2024年起已多次向市府反映，水利單位卻以申請復興路下水道新建工程回覆，經費從最初2億元、後改為1.6億元，今年書面資料又變成7500萬元，卻始終未正面說明是否檢查既有排水溝。

李鎮國強調，爭取大型工程經費並非壞事，但地方當前最需要的是迅速釐清淹水原因。若只是局部崩壞或堵塞，可能利用市府自有經費先行改善，不應只以尚待中央補助的大型計畫回應。



目前正值颱風季，李鎮國要求市府優先檢查復國路至大灣中排地下排水系統，特別是無法由水溝蓋巡檢的區域，確認是否因長期未檢查、重車輾壓造成結構損壞或堵塞，並儘速排除問題。