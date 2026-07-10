巴威颱風逼近！黃偉哲視察沿海防汛工程　停班課下班前宣布

▲台南市長黃偉哲視察將軍區西南航道導流堤改善工程，了解颱風來襲前防汛整備情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巴威颱風逼近台灣，台南市長黃偉哲10日上午前往將軍、七股及佳里區，視察導流堤、抽水平台及排水治理工程，要求各單位落實防颱整備，至於11日是否停班停課，黃偉哲表示，將依中央氣象署最新風雨預報審慎評估，預計10日下班前宣布。

黃偉哲首先視察將軍區西南航道導流堤改善工程。該工程採生態工法施作，兼顧景觀及防潮、消波功能，完工後堤防高度將與對岸一致。工程目前雖未全部完成，但已具備部分防災功能，可望在颱風期間發揮應急效果。

隨後，黃偉哲前往去年丹娜絲風災重災區七股區西寮社區，了解抽水平台及防汛設施整備情形。他指出，外海沙洲復建、堤防加高及抽水設備妥善率提升等工程均已完成，大型水閘門工程持續推動，預計明年完工。

市府目前已全面盤點移動式抽水機及抽排設備，確保妥善率達100％，並要求水利局、區公所及里辦公處密切掌握水情。

黃偉哲最後視察佳里區海埔排水治理工程。海埔排水因通水斷面不足，周邊住宅及學校長期易受積淹水影響，市府向中央爭取近3億元整治經費，第1期已完成700公尺改善，第2期於7月6日開工，預計再改善約1100公尺排水設施。

黃偉哲表示，巴威颱風雖然北轉，但暴風半徑大，南部仍可能受到風雨影響。市府除持續巡檢下水道、抽水機及水門，也要求施工單位做好應急措施，避免人為疏失或機械故障。

他並指出，台南已完成全市640多個里「一里一發電機」配置，停電時可提供緊急照明及基本用電，維持醫療設備等關鍵用電需求。

市府呼籲民眾持續留意中央氣象署及市府最新防颱資訊，避免前往海邊、河川及山區，並可利用市府官方LINE群組及「台南水情即時通APP」掌握水情；如遇緊急災情，可撥打1999通報。