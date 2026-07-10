氣象署出動噴射機實施追風觀測　提升巴威風雨預報準確度

▲中央氣象署執行「颱風飛機投落送觀測」任務。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風「巴威」持續朝台灣東北方海面接近，中央氣象署與國立台灣大學及漢翔公司合作，今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行約5小時的「颱風飛機投落送觀測」任務，提升颱風路徑預測、風雨預報準確度。

氣象署說明，「颱風飛機投落送觀測」是利用飛機於颱風環流上空投放投落送儀器，蒐集關鍵區域高空至近海面的氣象資料，以掌握颱風環流結構及周邊大氣環境。自2003年推動以來，該計畫已完成91架次飛行觀測，對提升台灣颱風監測能力及預報準確度具有重要助益。

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氣象署表示，目前巴威颱風位於鵝鑾鼻東方海面，距離台灣約650公里。由於海面上氣象觀測資料相對稀少，透過飛機投落送觀測，可取得高空至近海面的關鍵氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。

▲飛機投落送觀測結果即時應用於中央氣象署颱風預報作業。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，任務期間，飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對巴威颱風暴風範圍周邊及其可能行經的重要區域進行觀測，所得的投落送資料則透過衛星立即傳回氣象署，並即時引入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與發展趨勢，同時提供數值預報模式進行模擬運算，提升颱風風雨預報準確度。此外，相關觀測資料也同步分享予全球各氣象作業中心。

氣象署表示，此一計畫使用ASTRA飛機與機載垂直大氣探空系統（AVAPS）設備，以每架次約6小時時間直接飛到颱風周圍1萬3千公尺的高度投擲投落送，以取得颱風周圍關鍵區域的大氣環境資料，這些資料皆即時進入氣象署及世界各國氣象單位電腦預測系統中，協助預測颱風路徑及分析其周圍結構，如暴風半徑及雨帶結構等。