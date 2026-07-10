巴威颱風逼近！新北瑞芳快樂山部落49戶86人預防性撤離

▲巴威逼近北台灣！新北瑞芳「快樂山部落」86人提前撤離。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

今年第9號颱風「巴威」逐步逼近北台灣，為確保山區居民安全，新北市政府提前啟動預防性撤離作業。原定於今天（10日）下午進行的瑞芳區海濱里快樂山部落撤離行動，因應風雨增強提前至上午10時30分展開，共撤離49戶、86名居民，其中39人安置於瑞濱活動中心，其餘47人前往親友家暫住，待颱風遠離台灣、確認安全後再返回居住地。

快樂山部落居住著來自台灣東部的原住民族居民，因地處山區，颱風期間有土石災害風險。瑞芳區長楊勝閔今天上午偕同海濱里長鄧麗華，在警方陪同下逐戶勸導居民撤離，協助民眾盡速離開潛勢危險區域。

楊勝閔表示，巴威颱風威力強大，民眾不可掉以輕心，應提早做好各項防災準備。區公所與里長挨家挨戶向部落居民說明撤離必要性，部分居民自行駕車前往親友家安置，行動不便者則由區公所人員及警方協助接送下山，確保撤離過程安全順利。

新北市府呼籲，隨著巴威颱風持續接近，山區及沿海地區民眾務必提高警覺，配合各項防颱措施及撤離作業，避免進入警戒區域，待颱風遠離並確認環境安全後，再返回住家，以保障自身及家人安全。