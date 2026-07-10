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職場合理調整不是降標準！　台南市最高補助10萬元助身障者就業

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局10日上午在關子嶺勞工育樂中心舉辦「合理調整、職場共融－2026年身心障礙者就業論壇」，邀集企業雇主、人事主管、就業服務及職業重建專業人員交流實務經驗，並宣導職務再設計最高可補助10萬元，協助身心障礙者穩定就業。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，合理調整並非降低工作標準，而是透過職務再設計、工作內容及環境調整，協助身心障礙者公平參與工作、展現能力，也讓企業發掘更多元人才，創造勞雇雙贏。

論壇邀請國立彰化師範大學復健諮商研究所教授王敏行，以「合理調整」為題進行專題演講，說明如何在不造成雇主過度負擔下，透過調整工作內容、環境及輔具，促進勞工與職務適配。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）

會中並分享許先生的就業案例。許先生因車禍受傷，求職過程屢遭挫折，後來經勞工局支持性就業服務員協助，進入安寶公司工作。公司依其需求調整溝通方式、更換較合適的清潔工具，並移動機具位置，減少搬運流程。

經過職場合理調整後，許先生的工作表現獲得肯定，並在機構鼓勵下完成照顧服務員訓練，順利轉任正職照顧服務員，由兼職走向穩定職涯。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）

財團法人伊甸社會福利基金會主任李俊彣也分享職場合理調整類型及實務案例，提供企業可實際運用的參考方式。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者就業論壇，邀集企業及專業服務人員交流職場合理調整經驗。（記者林東良翻攝，下同）
王鑫基指出，勞工局提供最高10萬元職務再設計補助，未來將持續整合政府、企業及專業服務資源，協助企業建構更具包容性與支持性的工作環境，讓身心障礙者安心就業、發揮所長。

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