小車禍離奇亡！母疑載「女兒屍體」求神救人　高大成曝2大關鍵

記者鄧木卿／台中報導

屏東縣新園鄉昨天下午發生一起離奇交通事故，一名63歲陳姓女子駕駛自小客車，載著37歲紀姓女兒外出拜拜，途中撞上路邊機車，警消到場發現紀女明顯死亡，令外界相當不解，法醫高大成認為，從紀女身上出現屍斑以及嘴巴張開研判，死亡時間至少半小時，應是在家裡死亡，有拜拜習慣的母親急著要載去問神，看看能不能救回，才讓整件事曝光。

▲屏東母載女外出擦撞竟離奇死亡，高大成認為，至少死亡半小時。（圖／ETtoday資料照）

高大成說，民眾在沒有明顯外傷情況下死亡，有三個部份可判斷出死因，一是兩邊瞳孔有沒有大小不一，如果有，就是顱內出血；二是嘴巴淤青，心肌梗塞引起的缺氧；三是肚臍淤青，則是腹內出血。

屍體會出現屍斑，至少要超過半小時，而且天氣愈炎熱，屍斑和身體僵硬速度也變快，12小時就會開始發臭，此外，死者嘴巴張開，也可證明不是當下的車禍而死，而是下巴已僵硬，才造成嘴巴無力咬合。

高大成認為，死者應是先在家裡死亡，當時體溫還沒降至很明顯，通常一小時降溫一度，人體體溫要降到30度，摸起來才有冰涼感覺，母親焦急得趕緊將女兒抱進車內，放平副駕駛座椅，讓女兒躺下，開車出門要去問神該如何處理？

再者，從死者略微肥胖加上有重大傷病卡來看，他表示，有精神方面疾病的人，通常食量都很大，也不排除是進食時不小心被食物噎住窒息的可能。