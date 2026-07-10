惡霸父子坑綠能商！收200萬天價過路費　不給錢叫怪手把路挖爛

▲▼黃姓父子向綠能廠商索要過路費不成，竟找怪手挖斷工地的聯外道路。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市永安區一對黃姓父子明明對工區聯外的國有地毫無產權，竟大言不慚地向綠能開發商謊稱「這路我的」，獅子大開口狂索每年最高300萬元的「過路費」，業者為了工程順利，忍氣吞聲當場奉上200萬元現鈔，不料這對父子食髓知味，隔年再度索款遭拒後竟然惱羞成怒，當場砸錢僱怪手「挖斷馬路」，還把愛車橫停堵死出入口。橋頭地檢署今（10）日偵查終結，將這對惡霸父子及怪手司機共3人依詐欺、恐嚇取財未遂等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，受害的綠能公司自2022年起，在高雄永安區大張旗鼓開發綠能設施，由於施工車輛進出必經一條財政部國有財產署所有的道路，當地的黃姓父子檔見到這塊「肥肉」，竟動起歪腦筋，他們明知自己根本沒有該道路的合法通行權，竟公然當起山大王，向綠能公司大扯瞎話，聲稱握有通行使用權，威脅不給錢就走著瞧，索要每年200萬至300萬元的過路費。

綠能公司當時眼看工程如火如荼進行，擔心車輛進不去會落得天天燒錢的下場，無奈之下，只好在2023年12月22日，提著整整200萬元現金到工地現場「進貢」給這對父子。

未料這筆橫財讓父子倆嚐到甜頭，去年竟然厚顏無恥地再度上門，要求比照辦理「再拿200萬來」，這次踢到鐵板，遭到業者嚴詞拒絕。

黃姓父子見發財夢碎登時惱羞成怒，使出黑道般粗暴手段，他們以每天3000元的代價，在去年3月僱用一名洪姓怪手司機開到工地，將聯外道路生生挖斷，黃姓父子更將私家車橫向死死擋在道路出入口，工程車輛當場「卡死」在路口進退不得，整個工區被迫瞬間停擺，場面一度極度火爆。

綠能公司硬起來，堅決不肯再掏出一毛錢並向警方報案，橋頭地檢署接手偵辦後，認定黃姓父子檔第一階段騙走200萬元的部分，涉犯刑法詐欺取財罪；而第二階段開怪手挖路、開車阻街的強暴脅迫惡行，則與洪姓司機共同涉犯恐嚇取財未遂及強制罪，除起訴外，也向法院聲請宣告沒收廠商被迫交給黃姓父子的200萬元。