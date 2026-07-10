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扔掉疫苗海撈4800萬！　美國前護理師遭重罰1745萬

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲迪沃諾販售偽造的疫苗接種卡海撈高達150萬美元，如今被罰款54.4萬美元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州長島一名前護理師在新冠肺炎疫情期間，透過販售偽造的疫苗接種卡海撈高達150萬美元（約新台幣4800萬元）。對此，紐約州衛生廳9日宣布，將對其處以創紀錄的54.4萬美元（約新台幣1745萬元）巨額罰款。

紐約郵報報導，現年53歲女子迪沃諾（Julie DeVuono）在2019年11月至2022年1月期間，向162名學齡兒童的家長出售假疫苗卡。她最初是在2022年1月被抓，並在2023年承認偽造文書以及洗錢罪名。

州衛生廳長麥克唐納（James McDonald）嚴厲譴責，這項欺詐行為危及大眾生命，並稱「這是衛生廳125年史上對疫苗詐欺行為所開出的最大筆民事罰款」。

迪沃諾在長島阿米提維爾擁有一間Wild Child兒科中心，她利用職務之便，免費取得聯邦疾病管制與預防中心（CDC）提供的3174劑疫苗，向每位成人收取220至350美元、兒童收取85美元的費用，但把疫苗扔進垃圾桶，並登錄不實接種紀錄。除此之外，她還將其中23萬6980美元犯罪所得拿去洗錢，用來償還她與警察丈夫同住的房屋貸款。

在迪沃諾認罪之前，此案被告烏菈蘿（Marissa Urraro，執業護理師）以及霍根（Brooke Hogan，接待人員）達成秘密協議同意出庭作證指控前老闆迪沃諾。雖然她最終免於牢獄之災，但被判處5年緩刑及840小時社區服務，沒收120萬美元（約新台幣3850萬元）。

地方檢察官蒂爾尼（Ray Tierney）指出，迪沃諾濫用職權，利用公眾在封城期間的恐懼與不信任，偽造新冠疫苗接種卡，其目的僅是為了中飽私囊。

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