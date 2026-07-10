巴威來襲！賴瑞隆合體黃捷視察抽水站　爭取經費強化高雄韌性

▲巴威來襲！賴瑞隆密集視察抽水站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應巴威颱風來襲，立委賴瑞隆今（10）日偕同立委黃捷、市議員簡煥宗及李喬如，前往鹽埕區北斗抽水站視察防汛整備情形，隨後轉往楠梓區美昌抽水站，與立委李柏毅、市議員黃文志、李雅慧及市議員參選人尹立、張以理，共同瞭解擴建工程進度。

賴瑞隆表示，高雄幅員遼闊，治水需求不盡相同，因此近期密集走訪各地，腳步不停深入第一線，即時掌握地方需求，全力做好各項整備工作。

▲▼賴瑞隆爭取經費強化高雄韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆首先前往去年5月啟用的鹽埕北斗抽水站視察。他表示，該抽水站結合科技與工程，導入AI偵測系統，在先前颱風及豪雨期間均顯著降低區域積淹水風險，目前也持續順利運作，展現地方政府長期規劃建設、中央治水預算精準投入，多方攜手合作的成果。

此外，為完善周邊雨水下水道系統，市府水利局規劃辦理建國四路至北斗街雨水下水道工程，中央已核定補助6,200萬元，目前仍有約2,400萬元缺口。

賴瑞隆強調，會與市籍立委黃捷等人共同協助爭取抽水站與周邊系統完整銜接，發揮整體治水效益。 隨後，賴瑞隆前往楠梓美昌抽水站了解工程進度。

由於右昌地區地勢低窪且易受潮汐影響，向來是重點防汛區域，該工程獲中央補助4,000萬元，目前正新增兩部沉水式機組，預計今年底完工後，整體抽水能力將由每秒2噸提升至4噸；站體前池容量也將擴增至720立方公尺，可望大幅提升蓄水空間及抽排效率。

▲賴瑞隆密集視察抽水站，爭取經費強化高雄韌性。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆指出，美昌抽水站可與右昌抽水站、廣昌滯洪池聯合操作，並結合路面淹水感知器、下水道水位計、後勁溪水位及潮汐預報等資訊進行智慧調度，再配合相關建設，形成更完整的防洪網絡，進一步提升韌性。

賴瑞隆表示，面對極端氣候，關鍵就在長期投入，「今天的投入，就是明天的保障。」因為始終心繫高雄，他多年來持續關注治水需求，並與陳其邁市長及高雄隊夥伴積極爭取、逐項落實。此次也將全力以赴、緊盯整備情形，讓各項防汛措施更加周全，守護市民生命財產安全。

賴瑞隆也提醒，儘管巴威颱風已減弱為中度颱風，仍不可掉以輕心。中央氣象署已對高雄市發布陸上強風黃色燈號，呼籲市民持續留意最新天氣資訊、做好防颱準備，若外出注意強風及掉落物，並暫時避免前往高風險地區，共同平安度過颱風。