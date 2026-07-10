同事性交易被抓包　3女員工「樓上睡覺」也挨罰

記者黃翊婷／新北報導

新北警方今年3月間查獲一間養生會館的女員工涉嫌從事性交易，當時店內還有3名女員工A、B、C在樓上休息，沒想到3人也連帶挨罰。不過，新北地院三重簡易庭法官日前審理之後，裁定撤銷原處分，3人均被諭知不罰。

▲A、B、C女因同事從事性交易被警方查獲，也連帶挨罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，事情發生在今年3月間，警方前往新北市某養生會館進行檢查，在現場一名女員工的手機LINE對話紀錄中，發現明確記載按摩時間及費用，還有「40分鐘1500（元）含半套」等資訊，該女被認定從事性交易，連帶樓上另外3名女員工也遭殃。

女員工A、B、C因此事分別被開罰1500元，但3人均向法院聲明異議。A女表示，事發當時她在樓上員工休息室睡覺，根本不知道發生什麼事情，警方搜索扣得的2萬4800元是她的家庭生活費，用來繳納水電、手機費用，並非不法所得。

B女表示，當時她也在寢室內睡覺，雖然警員在垃圾桶內找到保險套，但驗得的DNA與她無關。C女強調自己沒有從事性交易，這起案件是「新進小姐」的個人行為，她當時也在樓上休息，根本不知道發生什麼事，後來還是警員告知才了解事發經過。

新北地院三重簡易庭法官認為，雖然警方在女員工的手機LINE對話中查獲性交易資訊，卻無法證實A、B、C是否有實際從事性交易，相關卷內事證中也沒有其他證據可以證明3人觸法。

法官指出，縱使認定A、B、C當時在樓上休息屬於「預備進行性交易的等待狀態」，也與社會秩序維護法第80條第1款規定處罰性交易行為的要件不符，3人請求撤銷原處分為有理由，最終裁定撤銷原處分，3人均諭知不罰。