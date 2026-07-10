　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

入流量恐創近五年新高　石門水庫持續調節性放水

▲針對巴威颱風可能帶來豪大雨，北水分署今日上持續啟動排砂隧道調節放水。（圖／北水分署提供）

▲針對巴威颱風可能帶來豪大雨，北水分署今日上午持續啟動排砂隧道調節放水。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象署今（10）日上午已發布巴威颱風海上陸上颱風警報，經濟部水利署北水分署分析將為北臺灣帶來強風豪雨，啟動石門水庫預防性調節放水作業，將水庫水位降至約241公尺，距滿水位約4公尺，保留約3,300萬立方公尺防洪容量，以提升後續水庫蓄洪調節能力，降低下游河道防洪壓力，全力守護民眾生命財產安全。

北水分署於今日上午召開巴威颱風應變小組會議，由分署長謝明昌主持，全面檢視各項防颱整備工作。會中再次確認石門水庫供水設施及在建工程整備、水域碼頭防颱措施及船機撤離等工作均已完成。考量淡水河口潮位變化及大漢溪河岸高灘地橫移門關閉時機，北水分署於今日下午再視降雨情形滾動調整水庫調節放水量，維持適當防洪空間，提升水庫防洪調節效能，以減輕下游河道防汛負荷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北水分署於今日上午召開巴威颱風應變小組會議，全面檢視各項防颱整備工作。（圖／北水分署提供）

▲北水分署於今日上午召開巴威颱風應變小組會議，全面檢視各項防颱整備工作。（圖／北水分署提供）

謝明昌表示，依據最新氣象資料研判，巴威颱風將為石門水庫集水區帶來顯著降雨，今日下午起降雨將逐步增強，預估明（11）日雨勢及水庫入流量將達高峰。由降雨預報及水情分析，石門水庫尖峰入流量可能創近五年新高，已要求水庫管理人員密切掌握颱風動態、降雨情勢、水庫水位及入流等變化，審慎辦理各項調節放水作業，並與下游地方政府保持密切聯繫，適時發布放水資訊，確保水庫運作及下游居民安全。

謝明昌提醒，石門水庫調節放水期間，下游河道水位可能於短時間內快速上升，籲請民眾切勿輕忽颱風及放水風險，務必遠離水庫下游河道、溪流及河床等區域，避免從事戲水、釣魚、露營、捕撈或其他活動，以維自身生命財產安全。

 【更多新聞】

快訊／網紅「蹦闆」凌晨70萬交保！　不發一語離開

巴威強颱來襲！桃園全面整備農漁防災　95公噸蔬果滾動倉儲待命

國民黨中央委員史碩仁淪通緝犯！逃亡10月終落網　入獄服刑1年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

快訊／台鐵明午前東部幹線、南迴線全停　西部僅行駛彰化=潮州

全台停班停課一覽！20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

LIVE／巴威加速北上「最強風雨」要來了　氣象署最新說明

快訊／高鐵明天取消表定班次　每小時雙向各發3班全車自由座

巴威轟超大豪雨「紫爆水彈」將發威　專家警告：持續性豪雨強風

中聯致癌油持續擴大！屏東稽查153家業者　下架逾13噸油品

分科測驗延期「住宿交通補助」方案公布　每晚最高4500元

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

快訊／台鐵明午前東部幹線、南迴線全停　西部僅行駛彰化=潮州

全台停班停課一覽！20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

LIVE／巴威加速北上「最強風雨」要來了　氣象署最新說明

快訊／高鐵明天取消表定班次　每小時雙向各發3班全車自由座

巴威轟超大豪雨「紫爆水彈」將發威　專家警告：持續性豪雨強風

中聯致癌油持續擴大！屏東稽查153家業者　下架逾13噸油品

分科測驗延期「住宿交通補助」方案公布　每晚最高4500元

台南東區煮食不慎竄濃煙　消防員入屋關爐火幸無傷亡

可惜！不敵第2種子無緣爭后　梁恩碩連兩項大滿貫闖4強仍亮眼

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

生活熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

多良車站「鐵軌直播一幕」　網氣炸：罰100萬都算輕

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

巴威「明白天風雨最猛」網愣：放個鬼颱風假

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

不是搶泡麵！颱風天「最重要物資」　一票人衝去買

更多熱門

相關新聞

巴威逼進！氣象署：近年少見這麼大颱風　曝豪雨時間點、熱區

巴威逼進！氣象署：近年少見這麼大颱風　曝豪雨時間點、熱區

巴威陸上颱風警報今（10日）晨已發布，總統賴清德、行政院長卓榮泰今視導巴威颱風中央災害應變中心。目前已經有13個縣市完成一級開設。氣象署說明，巴威颱風半徑380公里、是一般颱風一倍大，「近幾年很少看到這麼大颱風」，今天午夜之後，強風豪雨會出現，主要降雨會集中在11日，慢慢中南部地區也有，主要降雨熱區集中在桃竹苗山區。

巴威颱風逼近！主播直播口誤「星巴克」網笑翻

巴威颱風逼近！主播直播口誤「星巴克」網笑翻

巴威明午後最接近台灣　路徑偏北「南部將不納警戒範圍」

巴威明午後最接近台灣　路徑偏北「南部將不納警戒範圍」

南投縣政府公告3易致災道路預警性封閉

南投縣政府公告3易致災道路預警性封閉

快訊／淡江大橋晚間8時起預警性封閉　風力恐達10級

快訊／淡江大橋晚間8時起預警性封閉　風力恐達10級

關鍵字：

巴威颱風石門水庫調節放水作業北水分署

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面