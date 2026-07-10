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他轟「不想放颱風假的人很自私」曝原因！網戰翻：已變質

▲▼上班,主管,上班族,開會,加班,老鳥,菜鳥。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO認為，不想放颱風假的人很自私。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文直言，反對放颱風假的人相當自私，總愛站在道德制高點檢討他人，因為天災並不是人為所能控制，對不扣薪的勞工而言，放假是難得的小幸運。面對其他人要求想休假應自行請假或離職的言論，他認為根本不合理且充滿奴性。貼文曝光後，引起討論。

他批不想放颱風假的人很自私

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這名男網友在Dcard上，以「颱風假」為標題發文，提到他覺得不想放颱風假的人真的很自私，就是站在道德的制高點檢討人。因為颱風會不會來、會不會造成損害，都不是人為能控制的，但對於放假不扣薪的人來說，不過想抓住小確幸，卻被道德魔人罵。

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝）

轟自行請假不合理

針對有人建議自行請假或離職，原PO認為遇到颱風就離職太誇張，至於請假則會影響考績，且兩者性質根本不同。他還提到，基層勞工的數量遠多於老闆，領幾萬月薪的員工實在沒必要操心高薪老闆的狀況。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「政府硬一點，要就強制所有營業場所停業，一堆放假衝去逛街才讓人反感，不然以後改早上五點宣布算了」、「對啊，我就自私我不想放颱風假，我更不希望颱風會來」、「我不想少賺一天錢，跟你不想花自己的假一樣啊，大家都為了自己利益，大家都自私，有什麼好抱怨」、「我覺得風雨大卻不放很可惡，因為勢必得自己請假，但如果風雨趨緩，其實也沒有太大的危險，那我覺得放颱風假反而說不過去」。

也有網友認為，「不是仁義道德，而是颱風假本意已變質，颱風假主要是預防災害，和災害後重建，結果現在變成玩樂假，KTV、百貨公司、電影院走九遍，放颱風假像是賺到一樣」、「為了防災還有災後清理放颱風假很合理啊，為了出去玩去看電影就很自私啊」。

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