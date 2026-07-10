巴威「西北颱」機率降超低！粉專示警：北部平地恐飆700毫米豪雨

▲巴威移動速度放慢，暴風圈觸陸時間，將延後至週六凌晨 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者劉維榛／綜合報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》公布巴威颱風最新動態，指出颱風移動速度略為放慢，暴風圈接觸台灣陸地時間延後至週六（11日）凌晨，且直接登陸台灣或成為「西北颱」的機率已大幅降低。不過，巴威雖減弱為中度颱風，大型暴風圈仍將帶來顯著風雨，其中北部及宜蘭山區累積雨量上看900毫米。

西北颱機率降超低！粉專：不易再明顯增強

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，今上午11時巴威位於台東東方約660公里，由於移動速度略為放慢，因此暴風圈接觸台灣陸地的時間，預估延後至週六凌晨。最新路徑顯示，巴威今天持續朝西北方向前進，受到太平洋高氣壓西伸影響，明天通過台灣東北部海域時，路徑可能略偏西，目前預估週六中午至傍晚通過台灣北部外海，深夜登陸中國福建。

粉專分析，整體而言，巴威通過台灣東北部、北部海域的機率最高，直接登陸台灣或成為「西北颱」的機率已經降得相當低，後續僅剩小幅南北擺盪修正空間。至於強度方面，巴威過去一天因環境轉差而明顯減弱，環流結構已不如先前完整，加上深層對流無法重新建立，以及海洋能量持續被消耗，預估接近台灣時仍維持中度颱風等級，不易再有明顯增強。

週六影響最大！北部平地恐飆700毫米雨量

不過，粉專提醒，雖然巴威已減弱為中颱，但大型暴風圈及廣大環流並未改變，仍將替台灣帶來明顯風雨。今天下半天起，北部、東北部將逐漸起風下雨，週六影響最劇烈。

根據中央氣象署預估，北部及宜蘭山區累積雨量可達900毫米，平地約400至700毫米；中南部及澎湖今天下半天起風力也將增強，週六隨著颱風北移、轉為迎風面後，雨勢將更加明顯，中部山區累積雨量上看500至800毫米，中部平地200至500毫米，南部平地150至300毫米。