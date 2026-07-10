起底黑歷史！毒駕女騎車拜拜卻被法官釋放...尿檢陽性發回更審

▲彰化社頭鄉一名周姓婦人吸毒又帶毒品咖啡包遭攔查送辦。（示意圖／ETtoday資料照，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名周姓中年女子，有長達20餘年吸毒史，曾因販毒入獄，目前仍在戒治期間，今年6月在社頭鄉騎車搖擺、身體不穩遭警方攔查，當場被查獲持有29.65公克毒咖啡包，且唾液篩檢呈安非他命陽性反應，檢方向法院聲請預防性羈押，院方卻以「釋明不足」為由當庭釋放，檢方不服提出抗告，台中高分院於7月8日撤銷原裁定，發回更裁，預計於15日重開羈押庭。

▲彰化社頭鄉一名周姓婦人帶毒品咖啡包騎車上路，遭攔查送辦。（示意圖／ETtoday資料照，警方提供）

根據判決資料，周女20餘年來5度進出監所與勒戒所，毒品前科累累。最近一次是108年至109年間因販毒3次、吸毒4次定應執行刑5年2月，113年2月才剛假釋出獄，卻未見悔改。

今年6月間，她向朋友借機車外出時，因全身明顯搖晃、蛇行，引起巡邏員警注意，經盤查後在其身上搜出6包總重近30公克的毒咖啡包，經唾液快篩確認含有安非他命成分，依法移送偵辦。檢方向法院聲請預防性羈押。

▲彰化社頭鄉一名周姓婦人吸毒又帶毒品咖啡包遭攔查送辦。（示意圖／ETtoday資料照，警方提供）

法官認為，周女雖有多次毒品前科，但其職業為清潔工，平日上班或生活並無必須使用交通工具；本案係其向友人借用機車前往附近廟宇拜拜時遭查獲，檢方未能具體舉證對「再犯風險」的釋明尚有不足，因而裁定當庭釋放。

檢方不服，提出抗告，台中高分院7月8日收到周女的尿液檢驗陽性報告，撤銷原裁定，發回彰化地院更裁，15日重開羈押庭。