颱風假無風雨！老闆問員工「你們好意思放假喔」　網教反擊說法

▲雖然放颱風假，但老闆仍到公司。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

強颱「巴威」來勢洶洶，今（10日）晚至11日（周六）影響最劇烈，有多個縣市昨日都宣布今天停班停課，不過也有部分縣市今天一早仍是好天氣。就有網友發文表示，老闆在群組說，現在無風無雨或毛毛雨，他都到公司了，員工好意思放假嗎？貼文曝光後，引起討論。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣都宣布今日停班停課，台中市和南投縣則是10日18時至11日24時停班停課。

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一早無風雨，老闆問員工好意思放假？

有網友就在PTT的Gossiping板上發文表示，老闆在群組說，放颱風假他沒話說，畢竟安全第一，但是現在無風無雨或者毛毛雨，他自己都到公司了，警衛也沒放假，大家好意思放嗎？原PO說，他不小心點開訊息了，應該怎麼回才好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回他市長宣布的，你怎麼好意思問」、「今天上班有加班費嗎？有就去」、「如果狂風暴雨正常上班他會好意思嗎」、「為什麼不敢？颱風假又沒給錢」、「跟我說幹嘛？去跟市長說啊，我能決定嗎」、「讓老闆知道便宜沒好貨」、「如果少上班一天公司就要垮了，那絕對不會是員工的問題」。雖然文章引起熱烈討論，不過也有網友質疑，「有本事就截圖貼上來」、「幻想文」。