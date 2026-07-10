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巴威明午後最接近台灣　路徑偏北「南部將不納警戒範圍」

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天上午11時30分持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，預估颱風明天午後至晚間最接近台灣時，僅距離北海岸線120公里，也將會是台北盆地風力最明顯的時候，由於路徑稍微偏北，南部可能不會納入警戒範圍。

根據氣象署觀測，巴威颱風今天上午11時的中心位置在北緯21.1度，東經127.3度，即在鵝鑾鼻的東方約670公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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氣象署預報科長林伯東表示，巴威颱風預計明天早上11點抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間最接近台灣時，僅距離北海岸線120公里，由於風將從淡水河口灌進來，也將會是台北盆地風力最明顯的時候，可能有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。

林伯東指出，巴威颱風接近台灣將會略為減弱，暴風半徑可能縮減為350公里，且路徑預測將稍微偏北，因此暴風圈可能不會籠罩全台，南部地區也可能不會納入警戒範圍。

林伯東指出，目前成功、台東及蘭嶼已有7至9公尺浪高，北部海面、宜蘭、花蓮、馬祖及東沙島也有2至3公尺浪高。明天晚間各海面都有2至4公尺浪高，台灣海峽北部、北部及東半部也有4至7公尺浪高，近中心更有10公尺浪高。

降雨方面，他表示，目前螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園及高雄已有降雨，隨著颱風接近，北部將開始有間歇性大雨，南部山區午後也有降雨發生。今晚至明天白天雨勢影響最明顯，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。

他指出，今天白天各沿海已有7至8級陣風，今晚西半部沿海、北海岸將增強為9至10級強陣風，明天早上新北、基隆及屏東內陸更有10級強陣風。

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