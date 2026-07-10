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巴威逼進！氣象署：近年少見這麼大颱風　曝豪雨時間點、熱區

▲▼賴清德總統、行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳10日主持中央防災變會議。（圖／消防署提供）

▲賴清德總統、行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳10日視導中央防災應變中心。（圖／消防署提供）

記者杜冠霖／台北報導

巴威陸上颱風警報今（10日）晨已發布，總統賴清德、行政院長卓榮泰今視導巴威颱風中央災害應變中心。目前已經有13個縣市完成一級開設。氣象署說明，巴威颱風半徑380公里、是一般颱風一倍大，「近幾年很少看到這麼大颱風」，今天午夜之後，強風豪雨會出現，主要降雨會集中在11日，慢慢中南部地區也有，主要降雨熱區集中在桃竹苗山區。

目前已有13縣市完成一級開設，包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

另外，彰化縣二級開設，南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣則是三級開設。

▲▼氣象署報告。（圖／翻攝簡報）

氣象署署長呂國臣說明，這個颱風相當大，近幾年很少看到這麼大颱風，半徑380公里、是一般颱風一倍大，且移動速度很快，一天可以走六百公里，目前還沒到台灣上空，預測以這樣的速度，今天晚上暴風圈會進到近海，凌晨時間會進到陸地，風雨會很明顯增加。

呂國臣表示，颱風大概會在距離台灣北部100公里海面左右通過，因為這個颱風寬廣、水氣也多，對台灣仍有相當影響，10日受到外圍環流影響，山區會有一些降雨狀況，今天午夜之後，強風豪雨會出現，主要降雨會集中在11日，慢慢中南部地區也有，主要降雨熱區集中在桃竹苗山區，會有500毫米以上降雨。

▲▼氣象署報告。（圖／翻攝簡報）

呂國明說明，風力部分，今天西部沿海就會有9級陣風出現，晚上到凌晨風雨會增強，強風主要出現在11日白天，桃園以北沿海地區、馬祖、蘭嶼、綠島等離島會出現12級以上強風，陣風12級以上的區域，氣象署會提早兩個小時發布警戒，如果有民眾開車經過相關區域，手機就會響，提醒民眾特別注意。

本文作者

杜冠霖

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