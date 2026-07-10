醉女下車狂吐！Uber運將偷拍胸部下體　爬後座性侵二審判4年

▲台中一名多元計程車司機見女乘客不勝酒力無法反抗，竟趁機偷拍並性侵得逞。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／台中報導

台中一名陳姓Uber司機於2024年12月凌晨載送一名酒醉女子返家時，趁對方意識不清、無力反抗，不僅沿途偷拍女子胸部及下體，抵達住處樓下後更將女子拉到後座性侵，還拿手機拍攝性侵過程。台中地方法院一審依乘機性交罪判3年10月，陳男與檢方都提起上訴，台中高分院審理後認定，偷拍性影像與乘機性交應分論併罰，撤銷原判決，分別依無故攝錄他人性影像罪判10月、乘機性交罪判3年6月，應執行4年徒刑。

判決指出，陳男當時擔任多元計程車司機，2024年12月7日凌晨3時許載送酒醉女子返家，途中女子因醉酒兩度下車嘔吐，陳男竟趁攙扶對方時，竟拿出手機偷拍女子胸部及下體；待抵達女子住處樓下後，又發現女子仍因酒醉意識不清、身體無力，竟將她拉到計程車後座性侵，還以手機錄下整個過程。

警方調查後，確認女子遭性侵與偷拍屬實，陳男偵查及審理期間也坦承犯行。台中地院審理判決陳男應賠償被害女子80萬元，並認為陳男以1行為犯無故攝錄他人性影像、乘機性交2罪，從重依乘機性交罪判他3年10月，然陳男與檢方均不服上訴。

高分院二審法官審理則認為，陳男在載送途中偷拍女子私密部位，以及性侵時再度錄影，屬於無故攝錄他人性影像犯行；而偷拍與乘機性交的犯意不同，兩罪不應互相吸收，應分論併罰，因此撤銷一審判決，改判無故攝錄他人性影像罪10月、乘機性交罪3年6月，合併執行4年徒刑，全案仍可上訴。