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恐怖畫面曝！西班牙南部「山火狂燒」釀12死　急派軍方投入救援

▲▼西班牙南部安達盧西亞自治區阿爾梅里亞省（Almeria）爆發山火。（圖／路透）

▲ 阿爾梅里亞省爆發大規模山火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部安達盧西亞自治區阿爾梅里亞省（Almeria）爆發山火，至今造成12人罹難。火勢最初在洛斯加亞多斯（Los Gallardos）附近的貝達爾（Bedar）小村莊蔓延，地方當局隨後確認死亡人數攀升至12人，至少6人受傷，另有4人因輕度燒傷或呼吸道不適在現場接受緊急救治。

根據《法新社》，目擊者向官員表示，這場大火疑似源於一條電線垂落，引燃周邊乾燥植被後迅速向周遭林地擴散。當局出動約150名消防員灌救，並封閉鄰近道路、疏散當地居民，目前已有約50名民眾被安置於附近一處文化中心。西班牙軍事緊急應變部隊也奉命趕赴支援，預計在數小時內加入滅火行動。

安達盧西亞地方政府首長莫雷諾（Juanma Moreno）在社群平台X上公開致哀，稱這起事件是場悲劇，「我們心情沉重，悲痛萬分。」

此次山火爆發正值西班牙被熱浪籠罩，高溫觸發安達盧西亞多地發布橙色氣象警告。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）此前於5月宣布，西班牙今夏將啟動史上最大規模山火因應部署。

報導指出，高溫、乾旱與強風構成的「火災型天氣」正在全球各洲加劇，人為導致的氣候危機已被證實顯著提升南歐大規模野火的發生機率及燃燒面積。根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，西班牙2025年被野火燒毀的面積已超過39萬3000公頃，成為近代史上最慘的一年。

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