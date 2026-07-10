才轟無風無雨！「巴威大雨開炸了」　大票人噴：現在才宣布會出事

▲巴威颱風開始炸雨了。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風暴風圈預計今深夜至隔天凌晨接觸台灣陸地，不過放颱風假當天白天卻是無風無雨，讓不少人質疑「今天放個鬼颱風假」。其中一名網友更發文開酸，直呼「無風無雨的颱風假，上次下大豪雨卻要上班」，貼文曝光後，網友再度回報，「現在風也來雨也來了，如果現在宣布放假的話，大家不就又氣炸了！」

一名網友在臉書社團《新竹大小事》表示，「無風無雨的颱風假，上次下大豪雨上班？真的佩服台灣的氣象局了，也佩服剛剛回國的新竹縣縣長。」由於今天早上新竹天氣平穩，不少人也有相同感受，認為颱風假似乎放得太早，因此引發熱烈討論。

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不過就在留言持續發酵之際，也有不少網友回報，天氣已開始出現變化，「暴風雨的前奏來襲！」「開始下雨囉，放跟不放都要被罵。」有人指出，依照氣象預報，暴風圈本來就是晚間才逐漸影響北部，因此白天沒有明顯風雨並不代表沒有風險。

挺放假派曝關鍵：這假是放給下班通勤安全的



另一派網友則力挺地方政府的決定，認為颱風假重點不是看白天是否有下雨，而是考量下班通勤及晚間風雨衝擊，「你是不是沒在看天氣預報，這個假是放給下班時間通勤安全的，本來白天就不太會受影響」、「11點開始接觸台灣，下午5點開始衝擊北部，如果不放假，有任何傷害你要負責嗎」、「現在風也來雨也來了，如果現在宣布放假的話，大家不就又氣炸了」、「有啦，11:30暴雨5分鐘」、「預防勝於治療」。

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

11縣市陸上嚴加戒備 北部東北部慎防短延時強降雨



根據氣象署觀測，巴威颱風今天上午11時的中心位置在北緯21.1度，東經127.3度，即在鵝鑾鼻的東方約670公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投、台東應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。