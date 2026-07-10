台東博覽會熱氣球館人氣旺　沉浸式互動體驗帶民眾走進飛行夢想

▲台東博覽會熱氣球主題館帶遊客深入認識飛行原理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

舉辦邁入第16年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，已成為國內外遊客認識台東的重要觀光品牌。今年台東博覽會特別以熱氣球外型打造「夢想東升－WALK IN熱氣球」主題場館，透過沉浸式互動體驗、環境聲音設計及情境展示，讓民眾不只是仰望熱氣球，更能走入其中，深入了解熱氣球升空原理與背後故事，成為展場人氣亮點。

台東縣政府觀光發展處表示，台灣國際熱氣球嘉年華自2011年舉辦以來，已累積深厚品牌魅力，每年吸引國內外旅客前往鹿野高台追球朝聖。今年台東博覽會推出熱氣球主題館，希望將過去只能抬頭欣賞的感動，轉化為可親身參與、深度體驗的旅遊內容，讓更多民眾從不同角度認識熱氣球文化。

「夢想東升－WALK IN熱氣球」場館每日開放35個參觀梯次，每梯次限額20人，採預約方式入場。館內透過互動裝置與情境設計，引導遊客了解熱氣球飛行原理，感受升空過程中的視覺與聽覺體驗，吸引不少親子及旅客前往參觀。

從台北到台東旅遊的陳姓遊客一家人，特別提早於上午9時前抵達現場，準備參加第一梯次入館體驗。陳姓遊客表示，凌晨才前往鹿野高台欣賞熱氣球升空，透過博覽會熱氣球館的介紹，不僅能了解熱氣球升空原理，也能從不同視角感受熱氣球帶來的魅力，讓旅程更加充實。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正表示，台東博覽會展期自7月3日至8月20日止，民眾入館參觀除可獲得限量紀念品外，還有機會抽中價值新台幣9,000元的熱氣球自由飛體驗。

此外，活動期間也推出展期限定永續紀念品，將熱氣球館外觀球皮再製成特色提袋，透過循環再利用的方式，讓承載夢想的熱氣球以另一種形式延續感動，也展現台東推動永續旅遊的理念。

台東縣政府邀請民眾把握展期，走進「夢想東升－WALK IN熱氣球」主題館，感受熱氣球文化魅力，體驗一場結合科技、環境與夢想的特色旅程。