台東少年隊攜手豐里國小足球營　向「性、網、暴、毒」犯罪說不

▲台東少年隊宣導防制四大犯罪守護學童暑假。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報

為營造安全健康的校園環境，並於暑期活動中深化兒童及少年法治觀念，台東縣警察局少年警察隊日前走入豐里國小足球夏令營，針對參與活動的小球員辦理預防犯罪宣導。透過互動教學、案例分享及趣味問答，提升學童對性犯罪、網路犯罪、暴力犯罪及毒品犯罪的認識與警覺，建立自我保護能力。

為讓宣導內容更貼近孩子生活，少年隊員警特別準備多元教材及宣導小禮物，透過面對面互動、法治解說及有獎徵答方式，將原本較為艱澀的法律知識轉化為簡單易懂的生活案例，讓小朋友在輕鬆氛圍中學習安全觀念。

活動中，少年隊針對四大犯罪議題進行重點說明：

性犯罪防治方面，因應智慧型手機及社群軟體普及，員警提醒學童，網路交友須提高警覺，不隨意與陌生人分享個人資訊，更不可拍攝或傳送私密照片，並牢記「不拿、不傳、不留」自我保護原則，避免成為網路性剝削受害者。

網路犯罪防範方面，員警提醒，詐騙集團常利用遊戲平台、社群軟體，以「輕鬆兼職」、「高薪免經驗」等話術吸引青少年，誘騙提供帳戶或協助提款，恐涉及犯罪責任，切勿因一時好奇或小利而成為詐騙工具。

毒品防制方面，少年隊透過展示新興毒品常見偽裝形式，例如毒咖啡包、毒品糖果等，提醒孩子提高辨識能力，對於來源不明的食品、飲品及陌生人提供的物品，應堅定拒絕，避免誤觸毒品陷阱。

暴力犯罪防治方面，員警則以足球運動精神為例，鼓勵孩子在球場內外尊重他人，遇到衝突時應以理性溝通取代言語或肢體暴力，共同拒絕校園霸凌，建立友善互助的環境。

台東縣警察局表示，預防少年犯罪需要學校、家庭與警政單位共同努力。未來將持續深入校園及各類青少年活動場所，透過生活化、互動式宣導方式，陪伴孩子建立正確法治觀念與安全意識，讓每位學童都能在安心、健康的環境中快樂成長。