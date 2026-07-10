國軍兩棲突擊車進駐蘇澳！已發放1萬沙包...預計撤離410人

▲▼去年11月颱風淹一樓高，這次巴威來襲，蘇澳鎮公所是加強戒備，兩棲突擊車進駐並發放沙包，預計撤土石流警戒區410人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

去年11月颱風蘇澳淹一樓高，蘇澳鎮公所為防患未然，國軍部隊今日上午10點也進駐地方災防中心協助各項勤務，另1萬包沙包已發放完成，鎮長李明哲表示，若土石流紅色警戒發布，將撤離410人左右。

去年11月颱風侵襲，蘇澳地區遭受嚴重風災，為防患未然，國軍部隊今日上午10點也進駐地方災防中心協助各項勤務；軍方此次共派遣14名官兵，並調派2部AAV7兩棲突擊車及2艘專業救生艇，將視風雨狀況適時投入防救災工作。

鎮長李明哲表示，公所防颱沙包預置各里及現場發放，共計9000包，已於上午發放完成。稍早再追加發放1000個沙包，已於上午9時30分左右領取一空。

針對各界關心，是否針對鎮轄各里土石流警戒區，進行預警性疏散？鎮長李明哲說，表稍早已接獲水保署長來電提醒，需要隨時注意雨量及風災狀況，必要時提前勸離居民，區域包括永春里、永樂里、聖愛里、聖湖里、蘇北里...等各里。

目前蘇澳災防中心收容所，已整備開設完成，依照規定如若土石流黃色警戒發布，公所將進行「勸離」；紅色警戒發布則為「強制撤離」。蘇澳鎮土石流撤離保全戶人數共計410人左右，會先勸導依親至安全區域居住。去年鳳凰颱風期間，收容避難人數將近200人。