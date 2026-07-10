巴威颱風來襲台東市超前部署　備妥5千沙包助民眾防災

▲台東市公所提前整備沙包協助居民防護家園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應巴威颱風來襲，中央氣象署10日清晨5時30分發布陸上颱風警報，雖然颱風強度已減弱為中度颱風，依最新預報資料顯示對台東影響有減弱趨勢，但台東市公所仍秉持「防災超前部署、有備無患」原則，提前啟動防颱整備工作，自昨日起陸續提供沙包予各里辦公處，10日上午再備妥5000包沙包供市民領取，協助民眾提前做好住家防護。

台東市長陳銘風上午前往沙包發放現場了解作業情形，關心民眾領取狀況。現場秩序良好，不少市民把握天候穩定時機前來領取沙包，希望提前完成防颱準備，降低強風豪雨可能造成的影響。

陳銘風表示，雖然目前颱風強度減弱，台東天候相對穩定，但防災工作不能存有僥倖心理。市公所仍依照既定防災機制完成各項整備，希望透過提前準備，讓市民朋友更加安心，也能在面對突發天候變化時降低災害風險。

台東市公所表示，今日上午共準備5,000包沙包供市民領取，發放至中午12時止。感謝各里長、市公所同仁及市民朋友共同配合防災整備，攜手提升社區防護能力。

市公所也將持續掌握巴威颱風最新動態，密切關注風雨變化，視實際天候狀況適時調整應變措施，全力守護市民生命財產安全。