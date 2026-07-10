明華園回故鄉台南打造「戲巢」　王家貞盼成戲曲文化新地標

▲明華園戲劇總團回到故鄉台南，將舊有公有建築活化改造為戲曲文化基地「戲巢」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

享譽國際的明華園戲劇總團回到故鄉台南，將舊有公有建築活化改造為戲曲文化基地「戲巢」。台南市議員王家貞9日前往參訪，期待未來結合校園教育、社區學習及文化觀光，讓歌仔戲在台南持續扎根傳承。

王家貞表示，她先前曾在市議會質詢，建議市府提供行政協助及資源連結，協助「戲巢」成為台南重要戲曲文化據點。市長黃偉哲也正面回應，歡迎明華園回到家鄉，市府願攜手推動歌仔戲文化保存、傳承及創新。

明華園提出與社區大學合作，規劃成人歌仔戲文化學習課程，讓更多民眾有機會接觸並參與台灣傳統戲曲。王家貞因此邀請社區大學及教育界代表前往交流，同行包括教育局代表、東區區長黃炳元、後甲國中校長蔡佳宏及社大主任林冠洲等人。

明華園執行長陳昭賢親自接待，說明團隊未來參與地方文化、教育及觀光發展的規劃。與會人員並就校園教育、社區推廣及文化觀光合作模式交換意見，希望進一步建立長期合作關係。

參訪期間，陳昭賢帶領眾人欣賞戲巢展示的戲服，介紹傳統工藝及歌仔戲藝術特色，也分享家族原創劇作及創作理念，從人性、善惡、犧牲成全到大愛精神，呈現戲曲所承載的文化與生命教育價值。

王家貞表示，台南是文化古都，也是明華園的故鄉，期待市府、明華園與地方各界共同合作，讓「戲巢」成為台南戲曲文化新地標，吸引年輕世代認識並喜愛歌仔戲，讓傳統藝術在故鄉持續發光發熱。