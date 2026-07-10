巴威「頭輕腳重」暴風圈仍大　粉專：局部降雨恐非常可觀

▲粉專示警，巴威對台灣的影響，不會因為減弱而明顯減少。（圖／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者李佳蓉／綜合報導

巴威颱風持續逼近，不少民眾密切關注其強度是否減弱。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威過去一天所處環境轉差，強度雖明顯減弱，但由於呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，暴風圈依然相當廣大。明（11）日隨著南側環流掃過，中部以北及東北部將迎來顯著風雨，局部地區降雨可能非常可觀，民眾務必提前做好防颱準備。

從最新的衛星雲圖觀察，巴威颱風正持續嘗試重新發展深對流，卻始終無法建立持續且完整的對流覆蓋。粉專剖析，目前大部分旺盛的對流皆集中在颱風中心附近及南側；反觀北側，因受到乾空氣與較強的垂直風切影響，雲系明顯遭到侵蝕，導致整體結構變得破碎且不對稱。

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▲巴威颱風陸警範圍擴大。（圖／氣象署提供）

面對民眾最關切的實質風雨影響，粉專進一步說明，巴威目前呈現「頭輕腳重」的結構分布，主要的深層對流及雲雨帶都集中在南半圈。雖然整體環流結構已不如先前完整，但南側環流仍十分強勁，且巴威所處的環境「沒有到很差」，不至於讓它快速消風，預估通過台灣時，仍可維持中度颱風中段班的威力。

「巴威對台灣的影響，並不會因為減弱而明顯減少！」粉專提醒，明（11）日南側環流將逐漸掃過中部以北，屆時中部以北及東北部會有一波相當顯著的風雨；而南部地區同樣會感受到陣陣風勢與雨勢。呼籲大家務必嚴加戒備。