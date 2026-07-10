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南韓統一教密謀「政教合一」壟斷國政　總裁韓鶴子行賄遭求刑13年

▲▼南韓「統一教」會長韓鶴子。（圖／路透）

▲南韓統一教創辦人文鮮明遺孀、現任總裁韓鶴子。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓統一教（世界和平統一家庭聯合）涉嫌政教勾結尹錫悅政府，首爾中央地方法院今（10）日進行決審。特檢組痛批統一教企圖追求「政教合一」，其干預國政、嚴重違背憲法精神，因此當庭向法官求處重判統一教總裁韓鶴子13年有期徒刑。核心幕僚也難逃法網，前總裁秘書室長鄭某遭求刑10年，前世界宣教本部長尹鍈鎬則被求刑3年6個月。

根據《韓聯社》，由閔中基所帶領的特檢組調查發現，這起堪稱「宗教版國政壟斷」的醜聞，核心人物正是統一教最高權力者韓鶴子。特檢組指出，統一教長期利用龐大的資金優勢，全面滲透政治勢力。

韓鶴子2022年1月與心腹尹鍈鎬共謀，向當時被視為總統尹錫悅核心幕僚的國民力量國會議員權性東，秘密交付1億韓元（約合新台幣230萬元），藉此換取政府對統一教的全力政策支持。

▲▼國民力量院內代表權性東要求早日完成保守派陣營整合。（圖／達志影像／newscom）

▲被視為「親尹核心人士」的國民力量國會議員權性東。（圖／達志影像／newscom）

統一教的「金錢外交」觸角甚至直接伸進第一家庭。起訴書揭露，2022年7月期間，韓鶴子等人透過爭議宗教人士「乾津法師」全盛培牽線，攏絡南韓第一夫人金建希，並大手筆致贈名貴高級項鍊以及香奈兒名牌包，試圖藉由「夫人路線」擺平教團內部各種爭議。

特檢組還查出韓鶴子涉嫌動用五花八門的政治獻金手段。2022年3月至4月，教團挪用公款高達1億4400萬韓元，以「分散式小額捐款」的隱蔽方式，化整為零暗中資助多名國民力量黨籍的國會議員，以此規避法律監管。

▲▼金建希、尹錫悅。（圖／VCG）

▲金建希、尹錫悅。（資料照／VCG）

除了海外豪賭、涉嫌洗錢與業務侵占等罪名外，韓鶴子與前總裁秘書室長鄭某還被控在2022年10月時，因東窗事發恐面臨海外賭博調查，竟私下教唆尹鍈鎬湮滅相關重要證據。

特檢組在庭上嚴厲斥責，「被告等人妄想實現『政教合一』，將宗教組織私有化，與政治權力進行骯髒交易，這不僅踐踏了政教分離的憲法精神，更是對民主體制的重大挑戰。」

面對檢方大動作求處重刑，韓鶴子等人依然全面否認犯罪，甚至被爆出在收押期間，將監所探視與保釋制度當成「護駕總裁」的特權工具，引發南韓社會輿論強烈撻伐。

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