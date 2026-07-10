颱風來航班被取消！「急退票」旅遊不便險恐不賠　達人解惑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

受巴威颱風影響，許多航班陸續有異動。就有網友表示，原本安排11日前往東京、15日返台，去程航班就因颱風取消，航空公司則排14日替代航班出發，讓原PO覺得很不合理。沒想到的是，他向保險公司詢問旅遊不便險理賠方式，發現這種狀況若放棄替代航班，恐無法獲得理賠，話題引發議論。

原PO在Threads表示，原訂7月11日飛往東京、7月15日返台，但去程航班因颱風被取消，航空公司提供的替代航班卻是7月14日出發，讓他苦笑，「我怎麼可能7月14日飛過去、7月15日回來？」

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後來，他向保險公司客服詢問後得知，若航空公司已提供替代航班，原則上旅客應先搭乘替代航班，且須符合保單約定的延誤時數等條件，旅遊不便險才可能啟動理賠，讓他不禁求助「還是我直接按退款？」

貼文曝光後，有保險業務提醒，實際理賠仍須依各家保單條款認定，但多數保單都有類似規定。若航空公司已安排替代航班，旅客自行放棄搭乘、改買其他機票，多數情況下恐影響旅遊不便險理賠資格；若替代航班時間無法配合行程，也建議先與航空公司確認是否可更改其他班次，再決定是否退款。

旅平、不便險達人解惑

對此，專門辦理旅平、不便險的保險業務員妙妙在Threads科普，「遇到颱風不便險怎麼理賠？」他指出，首先「繼續旅程」才能申請理賠，如果真的不去了，在保險生效前取消旅平與不便險，可全額退費。

再來，條件要符合「在保險期間內」，班機若比原定航班延誤四小時以上，即符合班機延誤。但如果有替代航班，必須搭乘替代航班，特殊因素例如：未成年無法單獨併飛，只要有航空公司延誤「證明」，皆可申請理賠。

至於因為班機延誤，在國外未使用的車票、住宿，這種旅途更改理賠要件為「增加的」住宿與交通費，無法退費且未使用的車票、住宿無法理賠。

另外，115/4/1新制開始，不便險中的旅途取消定義改成旅途發生20天前，發生「1.三等親病危、身故」、「2.前往訴訟之證人」、「3.交通工具罷工」、「4.居住之建築物嚴重損害金額大於25萬以上」可理賠無法退款之單據。而大部分實際遇到的航班取消，都是用班機延誤和旅途更改理賠，「台灣飛出，只能賠班機延誤；旅途更改必須符合『海外旅遊期間』。」

遇到班機取消的處理流程

妙妙指出，若遇到班機被取消，旅客可以做幾項決定：

1.選擇繼續旅程或不去，若繼續旅程，有替代航班儘量搭替代航班，延誤四小時以上依照班機延誤理賠，最高12000元；不去的話，盡快便辦理退保。

2.提前出發不會理賠，班機延誤必須條件，比原班機延後四小時以上，並且要在原保期到期前處理為限，必要時請延長保險期限。

3.先處理保險期限與繼續旅程的問題，理賠回國再處理，2年內都能申請理賠。需要準備的文件包括航空公司開立之證明、實際登機證。