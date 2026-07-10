快訊／陸警範圍「擴大至12縣市」　桃竹台中入列

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中颱巴威持續接近，中央氣象署今天上午11時30分持續發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍擴大為新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、台東縣等12縣市。

根據氣象署觀測，巴威颱風今天上午11時的中心位置在北緯21.1度，東經127.3度，即在鵝鑾鼻的東方約670公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投、台東應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也說，今天至明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，明日中部以北沿海亦有6公尺以上巨浪。