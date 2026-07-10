颱風熱門泡麵熱量曝光「偶爾1碗不影響減脂」！營養師揭發胖關鍵

▲許多人會在颱風天吃泡麵。（示意圖／記者許力方攝）



記者劉維榛／綜合報導

颱風天吃泡麵彷彿特別香！一名營養師指出，經典台式泡麵「滿漢大餐蔥燒牛肉」約600大卡、脂肪約29克，熱量與脂肪頗高，但他也笑稱，偶爾吃一碗泡麵並不會直接毀掉減脂成果。他直呼，容易讓人變胖的是吃完後又暴食，建議少喝湯、乾麵控制頻率，再搭配雞蛋、蔬菜，不必因吃泡麵而有太大罪惡感。

營養師Gary在Threads上列出6款常見泡麵，像是辛拉麵約500大卡、脂肪約20克；統一肉燥麵約420大卡、脂肪約21克；阿Q海鮮麵約453大卡、脂肪約21克；花雕雞麵約540大卡、脂肪約25克；維力炸醬麵約520大卡、脂肪約26克，且乾麵類的鈉含量通常也偏高。至於滿漢大餐蔥燒牛肉麵，則約600大卡、脂肪約29克，整體負擔相對較高。

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▲滿漢大餐蔥燒牛肉麵「熱量、脂肪最高」。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）



湯千萬別喝完！鈉都藏在這 營養師授乾麵訣竅



Gary提醒，吃湯麵時湯不要全部喝完，因為多數鈉含量都集中在湯裡；乾麵雖然沒有喝湯問題，但醬料通常較重口味，因此還是要控制頻率。若真的想在颱風天享受一碗熱騰騰的泡麵，也可以加顆蛋、燙一些青菜，增加蛋白質及纖維，讓整體營養更均衡，也比較有飽足感。

真正讓你變胖的不是泡麵 是吃完後「暴食」才可怕



Gary強調，偶爾吃一碗泡麵，不會讓減脂計畫前功盡棄，真正容易讓人失控的，反而是吃完後產生罪惡感，接著進入暴食循環。與其過度壓抑，不如適量享受，再回到原本飲食節奏，反而更容易長期維持。他最後也呼籲，颱風天補貨時除了泡麵，也別忘了準備雞蛋、蔬菜與飲用水，吃得安心也更均衡。