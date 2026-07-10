致癌油重大進展！中聯總經理3原因遭聲押　4大公司董座全列被告

▲中聯油脂致癌油案件延燒，4大公司董事長全遭列被告。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍重大食安案件，中檢今聲押中聯總經理余凌沖，原因是余被發現湮滅、偽造證據以及勾串證人之虞。中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、福懋油脂董事長吳星澄、泰山董事長劉偉龍全遭列被告，除吳星澄具保金尚未出爐，其餘都是千萬等級。

台中地檢署說，昨日前往中聯油脂、福壽公司、福懋油脂公司以及泰山公司4家公司搜索，查扣檢驗報告、出貨紀錄、進口報單、隨身碟、儲油槽、設備機具等犯罪工具及不法所得。約談中聯董事長蔡清松、總經理余凌沖、陳姓廠長、陳姓品研課副課長；福壽公司董事長洪堯昆、總經理趙文強、顏姓協理、黃姓副理；福懋董事長吳星澄、總經理張志賓；泰山董事長劉偉龍等11人。

檢方認定，11名被告均犯食安法第49條1項、2項罪嫌重大，其中中聯總經理余凌沖有滅證偽證以及勾串共犯與證人之虞，有羈押原因與必要性，訊後聲押。其餘被告50至2000萬交保候傳，包刮中聯董事長蔡清松獲2000萬交保、福壽公司董事長洪堯昆、泰山公司董事長劉偉龍各1000萬交保，福懋油脂公司董事長吳星澄交保金尚未裁定，其餘廠長等級被告各50至600萬元交保。