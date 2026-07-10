青春專案創意宣導！成功警推限量警察文創好禮　互動學安全

▲成功分局警察文創小物登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

配合今年暑期保護青少年「青春專案」推動，為提升犯罪預防及交通安全宣導成效，台東縣警察局成功分局近期推出一系列兼具創意與實用性的警察文創宣導品，透過生活化、趣味化的互動方式，吸引民眾參與，讓反毒、防詐及交通安全等重要觀念更加深入人心。

此次推出的文創宣導品包含警察造型飲料提袋（杯套）、手銬鑰匙圈、靶紙造型吊飾及交通違規告發通知資料袋等特色小物，成功分局將搭配各項宣導活動、社區及校園宣講場合發送，並不定期於成功分局臉書粉絲專頁舉辦互動抽獎活動，邀請民眾在參與活動的同時，也能學習正確安全觀念。

成功分局表示，近年犯罪型態及交通環境持續變化，警政宣導也須與時俱進，因此積極朝向生活化、趣味化及互動化方向推動。透過吸睛且貼近民眾生活的文創小物，希望降低宣導距離感，提高民眾參與意願，讓法治教育與安全知識自然融入日常。

暑假期間青少年外出活動增加，成功分局也將配合青春專案，持續加強反毒、防制詐騙、拒絕電子煙、交通安全及犯罪預防等宣導工作，透過校園、社區及各類活動場合，提醒青少年建立正確法治觀念，提升自我保護能力，打造安全健康的暑期生活。

成功分局表示，警察工作除了維護治安與交通秩序外，也希望透過創新、多元的方式與民眾建立良好互動，讓宣導不再只是單向傳遞，而能成為民眾願意參與、分享的生活體驗。

成功分局邀請民眾持續關注「台東縣警察局成功分局」臉書粉絲專頁，掌握最新宣導資訊及抽獎活動，一起透過寓教於樂的方式，共同營造安全、健康、無毒的暑假環境。