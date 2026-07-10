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台東機車追撞自行車釀1死　關山警籲保持安全距離避免憾事

▲夜間行車勿輕忽！警方提醒保持距離避免追撞事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲夜間行車勿輕忽！警方提醒保持距離避免追撞事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉8日晚間發生一起機車與自行車交通事故，一名自行車騎士遭後方同向行駛的普通重型機車追撞，送醫搶救後仍因頭部重創傷重不治。全案目前由關山分局依法調查，進一步釐清事故發生原因及相關責任。

警方表示，事故發生於8日晚間22時許，一名印尼籍女性自行車騎士沿鹿野鄉光榮路機慢車道行駛，行經事故路段時，遭後方同向行駛的普通重型機車追撞，造成雙方倒地受傷。

事故發生後，救護人員立即到場將傷者送醫急救，其中自行車騎士因頭部受到重創，經搶救至9日上午8時50分許，仍因傷勢過重宣告不治；另一名20歲徐姓女性機車騎士則受有多處擦挫傷，送醫治療後無生命危險。

警方指出，事故後已立即對機車騎士實施酒測，酒測值為零，且確認持有合格機車駕照。目前相關肇事原因及責任歸屬，仍由關山分局交通小隊進一步調查釐清。

關山分局交通組長張珈源提醒，夜間行車因光線不足，駕駛人視線與反應能力容易受到影響，若未注意前方車況、未保持適當距離，可能因突發狀況無法及時煞停而發生事故。

警方呼籲，夜間行駛於鄉間道路或設有機慢車道路段時，駕駛人應隨時提高警覺，留意前方車流動態，保持足夠安全距離，並適時減速慢行，預留煞車及閃避空間；自行車及機慢車騎士也應加強自身安全防護，共同維護道路安全，避免憾事再次發生。

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