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青春不飆車、安全不放假　成功警青春專案守護青少年

▲成功警啟動青春專案守護青少年交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功警啟動青春專案守護青少年交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假正式展開，為維護青少年身心健康及交通安全，成功分局配合115年「暑期保護青少年－青春專案」，自7月1日0時起至8月31日24時止，全面推動交通安全宣導及執法勤務，針對暑假期間青少年易發生的無照駕駛、超速、危險駕駛（飆車）及酒後駕車等違規行為，加強預防宣導與查緝，透過教育與執法雙管齊下，降低交通事故風險，營造安全、健康的暑期環境。

成功分局表示，暑假期間青少年外出活動及夜間聚會增加，騎乘機車或駕駛車輛的機會也隨之提高。部分青少年因缺乏駕駛經驗，在未取得合法駕照的情況下上路，面對突發狀況時較難妥善應變，容易造成交通事故。

此外，超速行駛、競速飆車、闖紅燈等危險駕駛行為，不僅危害自身安全，也可能影響其他用路人的生命財產安全。成功分局將持續針對重點路段加強巡查與違規取締，同時深入校園、社區及暑期活動場所辦理交通安全宣導，提醒青少年遵守交通規則，落實正確配戴安全帽及建立「防禦駕駛」觀念，提升自我保護能力。

成功分局呼籲，青春只有一次，切勿因一時貪快、好奇或受到同儕影響，而從事無照駕駛、飆車或酒後駕車等危險行為。家長也應主動關心子女暑期生活及外出狀況，共同協助建立正確交通安全觀念。

成功分局表示，未來將持續透過交通宣導與執法勤務並行，強化青少年交通安全意識，全力守護轄區青年安全，讓每位青少年都能度過平安、充實且快樂的暑假。

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