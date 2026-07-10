新北迫於共同生活圈才停班課？　侯友宜：16年來決定標準沒變

記者蘇靖宸／新北報導

因應巴威颱風，北北基桃今（10日）停班停課，但新北市府昨比其他三個行政區晚30分鐘發布，受到討論。對此，新北市長侯友宜解釋，今天下午、傍晚，山區跟海邊的風力達到停班停課標準，山區雨量接近340毫米，24小時降雨量逾500毫米，傷害非常嚴重，另對土石流潛勢溪要撤離的區域，不可能等晚上風雨來才撤離，所以決定時間雖然晚一點，但做過充分討論。至於傳出非全市都達停班課標準，恐迫於共同生活圈考量才宣布？侯友宜說，16年來決定的標準都一樣，按照科學數據、專案數據做綜合研判。

▲新北市長侯友宜10日受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜10日早到新北災害應變中心聽取應變巴威颱風工作會報，並接受媒體聯訪。對於昨天宣布停班課的時間延後30分鐘是否因有自己考量？侯友宜說，新北要不要停班停課都是按照氣象資料以及所有綜合相關的數據來做好研判，再跟市民朋友報告。昨天討論得非常清楚而且徹底，停班停課是因為今天下午、傍晚，山區跟海邊的風力達到停班停課標準，尤其雨量雖然沒有達到350毫米，但山區已經接近340毫米。

侯友宜說，新北市也看到巴威的路徑方向，有點像當年的蘇拉跟蘇迪勒颱風，山區、沿海不到24小時降雨量會達到500毫米以上，強降雨所帶來的傷害非常嚴重。所以特別在土石流潛勢溪要撤離的，今天下午就要開始準備撤離，不可能等到晚上風雨來的時候再做撤離。

侯友宜提醒，今天下午，烏來地區、三峽地區，以及坪林、石碇、深坑，以往在整個撤離區上的要做到更落實，尤其烏來、三峽，土石流崩塌的機率會超過90%，所以事先的預防性要做到位，尤其風力達到標準。所以新北市決定的時間雖然晚一點，但是做過充分的討論，才做了停班停課的決定。

媒體追問，怎麼看有平面媒體報導，新北並非全市都達到停班標準，恐怕是因為台北、基隆、桃園縣市長要選連任，所以迫於共同生活圈的考量，只好宣布停班課？

侯友宜回應，他在新北16年，決定的標準都是一樣，因為新北山區幅員遼闊以外，其實山區旁邊介接的也是平地，所以按照科學數據，以及所有專案數據，做了綜合研判，參考了所有的相關的這些根據，來提前來做這樣一個決定。