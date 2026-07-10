　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

新北迫於共同生活圈才停班課？　侯友宜：16年來決定標準沒變

記者蘇靖宸／新北報導

因應巴威颱風，北北基桃今（10日）停班停課，但新北市府昨比其他三個行政區晚30分鐘發布，受到討論。對此，新北市長侯友宜解釋，今天下午、傍晚，山區跟海邊的風力達到停班停課標準，山區雨量接近340毫米，24小時降雨量逾500毫米，傷害非常嚴重，另對土石流潛勢溪要撤離的區域，不可能等晚上風雨來才撤離，所以決定時間雖然晚一點，但做過充分討論。至於傳出非全市都達停班課標準，恐迫於共同生活圈考量才宣布？侯友宜說，16年來決定的標準都一樣，按照科學數據、專案數據做綜合研判。

▲新北市長侯友宜10日受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜10日受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜10日早到新北災害應變中心聽取應變巴威颱風工作會報，並接受媒體聯訪。對於昨天宣布停班課的時間延後30分鐘是否因有自己考量？侯友宜說，新北要不要停班停課都是按照氣象資料以及所有綜合相關的數據來做好研判，再跟市民朋友報告。昨天討論得非常清楚而且徹底，停班停課是因為今天下午、傍晚，山區跟海邊的風力達到停班停課標準，尤其雨量雖然沒有達到350毫米，但山區已經接近340毫米。

侯友宜說，新北市也看到巴威的路徑方向，有點像當年的蘇拉跟蘇迪勒颱風，山區、沿海不到24小時降雨量會達到500毫米以上，強降雨所帶來的傷害非常嚴重。所以特別在土石流潛勢溪要撤離的，今天下午就要開始準備撤離，不可能等到晚上風雨來的時候再做撤離。

侯友宜提醒，今天下午，烏來地區、三峽地區，以及坪林、石碇、深坑，以往在整個撤離區上的要做到更落實，尤其烏來、三峽，土石流崩塌的機率會超過90%，所以事先的預防性要做到位，尤其風力達到標準。所以新北市決定的時間雖然晚一點，但是做過充分的討論，才做了停班停課的決定。

媒體追問，怎麼看有平面媒體報導，新北並非全市都達到停班標準，恐怕是因為台北、基隆、桃園縣市長要選連任，所以迫於共同生活圈的考量，只好宣布停班課？

侯友宜回應，他在新北16年，決定的標準都是一樣，因為新北山區幅員遼闊以外，其實山區旁邊介接的也是平地，所以按照科學數據，以及所有專案數據，做了綜合研判，參考了所有的相關的這些根據，來提前來做這樣一個決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

台中山區雨量「最高恐達800毫米」！盧秀燕：違規上山下海必開罰

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政被問原因直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安全說了

經典「瑞隆體」再現？　許采蓁狠酸賴瑞隆：青年政策空洞

巴威來襲！北市水門「只出不進」　未移車將被罰4800元罰鍰

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

台中山區雨量「最高恐達800毫米」！盧秀燕：違規上山下海必開罰

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政被問原因直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安全說了

經典「瑞隆體」再現？　許采蓁狠酸賴瑞隆：青年政策空洞

巴威來襲！北市水門「只出不進」　未移車將被罰4800元罰鍰

可惜！不敵第2種子無緣爭后　梁恩碩連兩項大滿貫闖4強仍亮眼

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

【歡樂傳唱佛法】一群年輕人遇阿彌陀佛姐！為她伴舞超嗨合唱

政治熱門新聞

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

未來北市颱風假連放2天？　蔣萬安全說了

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

巴威逼進！氣象署：近年少見這麼大颱風　曝豪雨時間點、熱區

新北迫於共同生活圈才停班課？　侯友宜：16年來決定標準沒變

要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

巴威來沒用！國軍明教召不喊卡　停班課只能延緩報到

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

颱風假大太陽民眾嗨衝KTV　蔣萬安籲：把握防颱整備日做好準備

即／蔣萬安發文了！市民：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

更多熱門

相關新聞

巴威「頭輕腳重」暴風圈仍大　粉專：局部降雨恐非常可觀

巴威「頭輕腳重」暴風圈仍大　粉專：局部降雨恐非常可觀

巴威颱風持續逼近，不少民眾密切關注其強度是否減弱。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威過去一天所處環境轉差，強度雖明顯減弱，但由於呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，暴風圈依然相當廣大。明（11）日隨著南側環流掃過，中部以北及東北部將迎來顯著風雨，局部地區降雨可能非常可觀，民眾務必提前做好防颱準備。

即／綠島、蘭嶼今下午1點起停班停課

即／綠島、蘭嶼今下午1點起停班停課

超神祕！颱風天超市「二砂糖被掃光」用途曝

超神祕！颱風天超市「二砂糖被掃光」用途曝

台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

巴威來襲北市仍有百貨營業　蔣萬安：以員工顧客安全為優先考量

巴威來襲北市仍有百貨營業　蔣萬安：以員工顧客安全為優先考量

關鍵字：

侯友宜巴威颱風新北停班停課

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面