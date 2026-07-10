網購芒果也要騙！婦警覺「實名認證」話術　保住10萬辛苦錢

▲水果季慎防詐！詐團假冒賣家要求帳戶驗證。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

時值芒果盛產季節，不少民眾透過網路購買標榜「產地直送」、「新鮮現採」、「免運到府」的水果商品，詐騙集團也趁勢利用民眾追求便利及優惠價格的心理，假借販售熱門商品名義設局行騙。台東縣警察局關山分局日前成功攔阻一起假網購芒果詐騙案件，協助民眾避免新台幣10萬元財產損失。

關山鎮許姓婦人於7日晚間瀏覽臉書（Facebook）時，看到有人刊登販售當季芒果訊息，標榜產地直送且價格優惠，便主動聯繫購買。對方隨後提供一個自稱「7-11賣貨便」的連結，要求許婦填寫資料完成訂購流程。

然而，許婦依照指示操作後，卻發現無法完成所謂的「實名認證」，向賣家反映後，對方立即轉介一名自稱客服專員的人員協助處理。過程中，對方以看似專業的話術一步步引導許婦進行認證，隨後卻要求提供銀行帳戶資料，並謊稱必須使用帳戶內有10萬元以上資金流動紀錄的帳戶，才能完成驗證。

許婦聽聞後察覺有異，回想起警方平時於社區及各項活動宣導時提醒民眾，「網路購物不會要求提供高額存款帳戶驗證，也不會要求操作網路銀行或提供資金證明」，因此提高警覺，未依照對方指示進一步操作，並在家人陪同下前往關山派出所諮詢。

員警受理後立即研判，該案為典型「假網購結合假客服」詐騙手法。詐騙集團先利用當季熱門商品吸引民眾，再透過偽造購物連結及假冒客服身分，誘騙被害人提供個人資料、銀行帳戶資訊，甚至進一步要求轉帳或操作網路銀行，以達騙取財物目的。

經警方詳細說明詐騙流程及近期案例後，許婦確認自己遭遇詐騙，也慶幸因記起警方防詐宣導內容，及時發現異常並停止操作，成功守住10萬元積蓄。警方後續依規定協助完成165反詐騙諮詢專線通報及案件登錄。

關山警察分局表示，詐騙集團經常搭配節慶、季節性商品及熱門話題設計話術，近期除演唱會門票、旅遊住宿外，也出現水果、生鮮及農產品網購詐騙案件。警方提醒民眾，網路購物應選擇可信賴平台，勿點擊來源不明連結，更不要依陌生人指示提供帳戶資料、驗證金流或操作網路銀行。

如遇可疑網路交易或不明要求，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免辛苦累積的財產落入詐騙集團手中。