台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

▲台中10日傍晚6時起放颱風假，盧秀燕臉書湧入破7千則留言。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

巴威颱風逼近，中央氣象署10日清晨5時30分發布陸上颱風警報，全台12縣市宣布10日停班停課，包含北北基桃竹苗中投等縣市，其中台中市和南投縣停班停課時間為10日18:00至11日24:00，而台中市停班課消息一出後，引發部分民眾不滿，紛紛湧入市長盧秀燕的臉書留言，對此，台中市政府回應了。

台中市政府9日晚間8時宣布，10日晚間6時前台中市正常上班、上課，10日晚間6時至11日全天停止上班上課。消息一出，不少台中市民湧入盧秀燕臉書留言，「超好笑，六點等於沒放啊，到底哪個天才想出這種放法」、「1800停止上班上課什麼鬼東西」、「早上上班，下班咕嚕咕嚕？」、「下班來不及去接小孩，太危險了」、「放一半是怎麼樣 我上小夜班到底是要去還是不去」。

▲台中市政府宣布停班課時段。（圖／台中市政府）

對此，台中市政府新聞局長欒治誼表示，根據中央氣象署預測資料，台中市10日白天累積降雨量預估不到50毫米，入夜後風雨才會逐漸增強，11日累積雨量預估將達300到500毫米。

中市府考量，颱風影響將從後天開始加劇，為了讓市民家人有充足時間做好防颱準備，也讓晚班工作者能納入停班停課保障範圍，盧市長果斷決定自10日下午6時起停止上班、停止上課，提前6小時實施颱風假，停班停課長達30小時。