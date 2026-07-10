女騎士禮讓行人被開單闖紅燈　結局逆轉勝

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）去年6月間騎車行經高雄市左營區一處路口，她禮讓行人通過路口，卻遭警方認定紅燈左轉，因而挨罰1800元。高雄高等行政法院法官日前審理之後，認定原處分確實有違誤，於是裁定撤銷。

▲圖為事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中記載，小鳳2025年6月騎車行經高雄市左營區新莊一路與新榮街口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，被警方當場攔停舉發，事後收到一張1800元的罰單，還要記違規點數3點。

小鳳不滿受罰，決定提出行政訴訟並強調，她是在新莊一路綠燈時超越停止線進入路口，並依法停等待轉，等到新榮街轉為綠燈時才往前行駛，應當沒有違規，卻被警方攔停開單，原處分顯然有誤。

高雄高等行政法院法官當庭檢視採證影片，發現當警員告知小鳳是因為紅燈左轉被攔停時，小鳳曾表示，她是因為禮讓行人而無法通過，等到行人走後才通過路口，但警方還是收走她的證件並開單。

法官表示，小鳳騎車沿著新莊一路行駛至事發路口，待轉後左轉新榮街，她是在新莊一路顯示為綠燈時，超越停止線進入路口，但因為待轉區已經停滿機車，她無法進入，只能斜停在行人穿越道上、機車待轉區旁邊，當新榮街號誌轉為綠燈後，恰好有數名行人通過，她等到行人通過才繼續直行新榮街，並非是在新莊一路號誌變為紅燈後才超越停止線左轉。

最終，法官認為高雄市政府交通局目前出示的證據，尚不足以證明小鳳有違規行為，原處分確實有違誤，於是裁定撤銷。全案仍可上訴。