金塊、皮包當垃圾丟了！民眾急衝永康焚化廠　10分鐘就找到

▲民眾不慎將金塊及皮包丟進垃圾車，永康垃圾焚化廠緊急暫停卸料協助搜尋。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名市民9日晚間不慎將金塊及皮包隨垃圾丟進垃圾車，發現後立即向環保局求助，台南市環保局關廟區清潔隊獲報後，緊急通知永康垃圾焚化廠暫停卸料，在垃圾尚未投入貯坑前進行協尋，只花10分鐘便順利找回失物。

環保局表示，接獲關廟區清潔隊通知後，焚化廠立即要求垃圾車暫停卸料，並依標準作業程序，指揮車輛將垃圾傾倒在平台安全作業區，再提供民眾防護衣、手套及口罩等裝備，由廠方人員全程陪同翻找。

垃圾車司機在前往焚化廠前，已先向失主確認丟垃圾路段，研判遺失物應位於垃圾車前端，因此垃圾傾倒後，工作人員得以迅速鎖定搜尋範圍，約10分鐘便尋回金塊及皮包，讓失主鬆了一口氣。

環保局提醒，若誤將黃金、珠寶、現金、手機、證件或其他貴重物品丟進垃圾車，應立即聯絡所在地清潔隊，詳細說明丟棄時間、地點及物品特徵，以利確認垃圾車車號和收運路線，並通知司機及焚化廠攔截。

環保局指出，垃圾尚未投入貯坑前，仍有機會透過卸料及分區搜尋尋回；若延誤超過2小時才通報，垃圾可能已進入貯坑混合，屆時即使投入大量人力，尋回機率也相當低。