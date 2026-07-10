翁出院沒錢回家「呆坐路旁」　台東暖警自掏腰包伸援手

▲台東警伸援手助成功老翁踏上返家路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局中興派出所日前接獲民眾通報，發現一名老翁疑似迷途需要協助，員警李庠寬、徐祥紘獲報後立即趕赴現場關懷。經了解，陳姓老翁日前因身體不適，由救護車送往台東市區醫院就醫，治療結束後準備返家，卻因身上現金不足，無法支付返程車資，只能獨自坐在路旁，不知如何返家，神情顯得焦急無助。

員警進一步了解後發現，陳姓老翁居住於台東縣成功鎮，對台東市區環境並不熟悉，且當時一時無法聯繫親友協助，返家之路頓時陷入困境。見老翁無助，員警除耐心安撫情緒外，也主動協助處理返家事宜，更自掏腰包購買車票，並親自駕車載送老翁前往台東轉運站，協助其順利搭乘客運返回家鄉。

臨行前，陳姓老翁不斷向員警表達感謝，表示在最需要幫助的時候獲得警方協助，讓自己能安心返家。員警暖心舉動不僅即時解決民眾困境，也展現警察主動為民服務的精神，讓民眾感受到警察不只是維護治安的守護者，更是危急時刻值得信賴的依靠。

台東警察分局提醒，家中如有年長者外出，家屬應多加留意長者身體狀況及行蹤，並可協助準備身分證件、緊急聯絡資訊，或配戴防走失識別物品，以利突發狀況發生時能迅速獲得協助。

警方也呼籲，民眾若發現疑似迷途或需要協助的長者，可立即撥打110報案，或就近向派出所尋求協助，共同守護長者安全，打造溫暖友善的生活環境。