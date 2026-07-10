　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

巴威來襲北市仍有百貨營業　蔣萬安：以員工顧客安全為優先考量

▲▼ 蔣萬安出席臺北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席台北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風強度減弱為中颱，但仍持續朝台灣進逼，預計今（10日）晚間開始會有明顯風雨出現。台北市今因應可能的風災停班停課，但仍有部分百貨業者如LaLaport南港、美麗華等持續營業，對此，蔣萬安說，還是呼籲各營業場所、商家、大賣場或百貨，能夠確保員工還有消費者安全為最優先考量。

蔣萬安今上午到台北市災害應變中心聽取防颱整備報告後裁示，連日來各單位辛苦進行嚴密準備工作，但從今晚入夜到明天一整天才是真正嚴峻挑戰的開始。仍要提醒所有市府團隊同仁，務必保持最高的警戒、不可鬆懈，面對25年來暴風圈最大的颱風，要嚴陣以待、做最壞打算。

蔣萬安說，請各單位同仁密切關注颱風的動態、水情資訊、風勢、雨量等，同時也要再次沙盤推演災後復原的各項計畫，風雨稍歇後，相關預置的人力、設備、機具、廠商就要啟動，在最短時間內進行復原工作，讓一切回到正軌。

產發局長陳俊安報告時表示，昨日工作會議主席裁示，請商業處加強呼籲百貨業者調整當日營業時間。商業處已於9日透過line群組、電話聯繫等方式，通知百貨、賣場等業者，因應強颱巴威來襲，10日停止上班上課，基於維護從業員工及顧客安全，請調整當日營業時間。

陳俊安表示，9日蔣市長在工作會議就明確指示商業處聯繫台北市百貨業者，希望大家考量稍晚的風雨，能基於顧客、員工安全能調整營業時間。目前台北市共有台北101、新光三越百貨、遠東SOGO、京站百貨、遠東百貨、微風百貨、誠品生活、統一百貨、大葉高島屋、BELLAVITA等百貨體系，於10日暫停營業一天。陳說，希望其他百貨業者也能評估風雨情況，滾動調整營業時間。

蔣萬安表示，主要還是呼籲各營業場所、商家、大賣場或百貨，能夠確保員工還有消費者安全，今天已經有10家百貨業者配合停止上班課的宣布，停止營業。蔣說，還是希望所有市民朋友盡量做好防颱整備工作，把握今天防颱整備時間，另外，營業場所還是希望以確保員工還有顧客安全為最優先考量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

台中山區雨量「最高恐達800毫米」！盧秀燕：違規上山下海必開罰

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政被問原因直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安全說了

經典「瑞隆體」再現？　許采蓁狠酸賴瑞隆：青年政策空洞

巴威來襲！北市水門「只出不進」　未移車將被罰4800元罰鍰

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

台中山區雨量「最高恐達800毫米」！盧秀燕：違規上山下海必開罰

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政被問原因直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安全說了

經典「瑞隆體」再現？　許采蓁狠酸賴瑞隆：青年政策空洞

巴威來襲！北市水門「只出不進」　未移車將被罰4800元罰鍰

可惜！不敵第2種子無緣爭后　梁恩碩連兩項大滿貫闖4強仍亮眼

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

【太荒謬啦XD】爸去超商拍證件照大翻車　成品竟「一秒變黑人」氣到笑

政治熱門新聞

快訊／連放2天！　北北基桃宣布11日再放颱風假

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

未來北市颱風假連放2天？　蔣萬安全說了

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政直球回應

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

巴威逼進！氣象署：近年少見這麼大颱風　曝豪雨時間點、熱區

新北迫於共同生活圈才停班課？　侯友宜：16年來決定標準沒變

要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

巴威來沒用！國軍明教召不喊卡　停班課只能延緩報到

無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

颱風假大太陽民眾嗨衝KTV　蔣萬安籲：把握防颱整備日做好準備

即／蔣萬安發文了！市民：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

更多熱門

相關新聞

追風人直擊！巴威逼近沖繩當地現況曝光

追風人直擊！巴威逼近沖繩當地現況曝光

巴威颱風逐漸逼近台灣，日本沖繩也繃緊神經，當地10日上午已經開始下雨，且風勢強勁，當地居民早已開始做防颱準備。在此之際，追風人雷諾茲（James Reynolds）與帝莫（Reed Timmer）也來到石垣直擊，並把在當地拍攝到的畫面分享在社群媒體上。

颱風假天氣超好！他預言「上班日才慘」炸雨

颱風假天氣超好！他預言「上班日才慘」炸雨

花東海岸管制區已生效　擅闖最高罰25萬

花東海岸管制區已生效　擅闖最高罰25萬

巴威來襲！侯友宜示警烏來崩塌率達90％　估新北8處總雨量500毫米

巴威來襲！侯友宜示警烏來崩塌率達90％　估新北8處總雨量500毫米

巴威暴風圈最快深夜觸陸　專家：嘉義以北防強風豪雨

巴威暴風圈最快深夜觸陸　專家：嘉義以北防強風豪雨

關鍵字：

蔣萬安颱風巴威

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面