巴威來襲北市仍有百貨營業　蔣萬安：以員工顧客安全為優先考量

▲蔣萬安出席台北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風強度減弱為中颱，但仍持續朝台灣進逼，預計今（10日）晚間開始會有明顯風雨出現。台北市今因應可能的風災停班停課，但仍有部分百貨業者如LaLaport南港、美麗華等持續營業，對此，蔣萬安說，還是呼籲各營業場所、商家、大賣場或百貨，能夠確保員工還有消費者安全為最優先考量。

蔣萬安今上午到台北市災害應變中心聽取防颱整備報告後裁示，連日來各單位辛苦進行嚴密準備工作，但從今晚入夜到明天一整天才是真正嚴峻挑戰的開始。仍要提醒所有市府團隊同仁，務必保持最高的警戒、不可鬆懈，面對25年來暴風圈最大的颱風，要嚴陣以待、做最壞打算。

蔣萬安說，請各單位同仁密切關注颱風的動態、水情資訊、風勢、雨量等，同時也要再次沙盤推演災後復原的各項計畫，風雨稍歇後，相關預置的人力、設備、機具、廠商就要啟動，在最短時間內進行復原工作，讓一切回到正軌。

產發局長陳俊安報告時表示，昨日工作會議主席裁示，請商業處加強呼籲百貨業者調整當日營業時間。商業處已於9日透過line群組、電話聯繫等方式，通知百貨、賣場等業者，因應強颱巴威來襲，10日停止上班上課，基於維護從業員工及顧客安全，請調整當日營業時間。

陳俊安表示，9日蔣市長在工作會議就明確指示商業處聯繫台北市百貨業者，希望大家考量稍晚的風雨，能基於顧客、員工安全能調整營業時間。目前台北市共有台北101、新光三越百貨、遠東SOGO、京站百貨、遠東百貨、微風百貨、誠品生活、統一百貨、大葉高島屋、BELLAVITA等百貨體系，於10日暫停營業一天。陳說，希望其他百貨業者也能評估風雨情況，滾動調整營業時間。

蔣萬安表示，主要還是呼籲各營業場所、商家、大賣場或百貨，能夠確保員工還有消費者安全，今天已經有10家百貨業者配合停止上班課的宣布，停止營業。蔣說，還是希望所有市民朋友盡量做好防颱整備工作，把握今天防颱整備時間，另外，營業場所還是希望以確保員工還有顧客安全為最優先考量。