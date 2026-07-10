台東警走入廟宇說明高齡換駕照新制　面對面解答長者疑問

▲台東警廟口宣導助長者安心換照。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升高齡駕駛人交通安全觀念，並協助長者了解最新換照制度，台東警察分局第五組巡官李欣宜日前前往馬蘭朝天宮，利用長者參香及聚會時機辦理交通安全宣導，針對5月31日上路的高齡駕駛人換照新制進行詳細說明，透過面對面交流，協助長者釐清制度內容，保障自身及其他用路人的交通安全。

宣導過程中，警方發現不少長者雖已符合高齡換照資格，卻對新制內容不甚了解，甚至誤以為必須重新參加駕照考試，因此遲遲未辦理換照。李欣宜向現場民眾說明，高齡換照制度主要透過體格檢查及交通安全教育，協助駕駛人掌握自身健康狀況，並更新交通法規知識，並非重新考照，也不是增加考試難度，更非限制長者駕駛權益。

警方提醒，符合換照資格的民眾可留意監理機關通知，依規定完成體檢及相關程序，避免因逾期未換照而影響駕駛資格。

除宣導高齡換照新制外，警方也提醒長者外出時應遵守交通規則，穿越道路應行走行人穿越道，騎乘機車務必全程配戴安全帽，並養成定期檢查車況的習慣，以降低交通事故發生風險。

活動中，現場長者踴躍提問，針對換照資格、辦理流程及交通安全教育課程等內容與警方熱烈互動，透過即時解答，進一步消除疑慮，也讓宣導內容更貼近民眾需求。

台東警察分局表示，高齡換照新制實施已逾一個月，仍有不少民眾對相關規定不熟悉。未來將持續結合社區、廟宇及各項公益活動辦理交通安全宣導，協助高齡駕駛人掌握最新交通政策，建立正確用路觀念，共同營造友善、安全的交通環境。