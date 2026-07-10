基隆名人幼兒園爆集體虐童！　教育處副處長「發言不當」降調秘書

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市七堵區名人幼兒園爆出集體虐童案，目前已知將近20名幼童受害，負責人林賢章、劉姓園長、大班教保員楊麗玉、助理教保員黃淑芳、中班教保員林佳靜、劉可婕6人涉嫌重大，分別諭知10萬至20萬元不等金額交保。今(10日)基隆市府指出，教育處副處長楊永芬第一時間發言不當，處分降調秘書。

▲基隆名人幼兒園爆出集體虐童，家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，案件爆發初期，家長指控教育處副處長楊永芬對外說明時態度欠佳，期間更傳出曾脫口表示「家長都要看影片，哪來時間」等爭議言論，引發家長強烈不滿。

此外，家長也反映，在申請調閱幼兒園監視器畫面過程中屢遭刁難，並指控楊永芬未能妥善協助處理相關訴求，導致家長不滿情緒持續升高，最終前往幼兒園抗議，相關爭議也進一步受到社會關注。

▲名人幼兒園負責人林賢章20萬交保。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市府秘書長謝孝昆今天受訪說明，楊永芬副處長身為教育主辦單位督導長官，第一時間受訪發言不當，且對於協助受害家長調查過程未能積極協助配合，遭受家長質疑，並引發外界反彈，影響機關形象確有嚴重疏失，為使其深刻反省，經市府綜合考量具體事實並與楊員溝通過後，降調為秘書。

基隆市府法勞處也委任律師，除了以市府名義提出獨立告訴追究刑事犯罪外，針對家長關切的民事求償，因本案事證明確，將協助家長在起訴後，採取刑事附帶民事訴訟方式請求賠償，另外律師每周提供兩小時法律諮詢，下周諮詢會議在7月18日晚間7點30分至9點30分，在百福國中進行，確保家長訴求納入後續追蹤。

針對幼兒安置部分，園內58位中已依家長意願順利安排57位轉學安置，尚有1位因家長仍在考慮中，將由教育處持續連繫並提供協助，另外自7月起部分幼兒陸續到新校報到，目前仍在名人幼兒園的35位幼兒，從7月8起已派駐退休園長及專業教保人員入校一起陪伴，全力保障幼兒照顧品質。

▲基隆市府秘書長謝孝昆 。（圖／記者郭世賢翻攝）



另外，輔諮中心已於6月底啟動專案評估，透過專業量表確認幼兒心理諮商需求，經過第一階段評估過後，針對有需要的11名幼兒，預計進行12次諮商，並視適應狀況滾動式增加；同時提供家長專業支持諮詢，陪伴家庭安心度過轉銜期。

謝孝昆指出，市長謝國樑高度重視家長訴求，目前固定維持每週與家長面對面座談，至今已辦理五場。過去因考量交通，皆安排於堵北里民會堂，惟該會堂晚間長期有社區團體租借使用。市府為兼顧家長需求並維護社區公共空間的合理使用，決定調整座談地點。

自下週起，市長與家長座談會將改於百福國中校史室辦理。百福國中同樣鄰近社區、交通便利，且具備充足停車空間與完善場地條件，能提供家長更舒適、具隱私性的交流環境，讓座談更聚焦，也兼顧居民權益。