大樂透連17槓「頭獎今衝5.9億」　4生肖財運最佳！

▲今天財運最好的生肖是牛、龍、蛇、雞。（圖／楊登嵙提供）

文／CTWANT

7月10日開獎（115000069期）頭獎獎金上看5.9億，為今年最高頭獎總獎金；7月7日晚間大樂透115000068期開獎，中獎號碼出爐，由於頭獎再次槓龜，目前已連槓17期。台彩指出，大樂透自6月5日起至7月17日止，加開端午100組100萬元促銷獎，7月7日加開的10組100萬獎項開出情形，10組中開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於下一期（7月10日）繼續加開。詳細派彩結果以台灣彩券官網公告為準。

開運達人楊登嵙教授提供以下五大旺財中獎方法:

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一、7月10日這天財運最好的生肖是牛、龍、蛇、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當5.9億富翁的機會!

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，7月10日「財神方」在東北方及西南方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往東北方及西南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往東北方及西南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向東北方及西南方財運較旺，容易開出大獎。

四、幸運色是金、水色系，金:白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，水:藍色、黑色等，穿著或配戴金、水色系，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把5.9億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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