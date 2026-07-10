富商1300萬黃金遭詐！警追回9成反「倒賺」90萬　車手慘賠220萬

▲黃金示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名朱姓富商誤信假投資詐騙，去年交出總重5公斤、價值逾1300萬元的10根金條，所幸檢警火速追查追回其中9根，但仍有1根500公克金條遭詐團變賣下落不明，擔任取款車手的高姓男子除遭判刑3年8月定讞外，還因國際金價飆漲，民事賠償金額也跟著水漲船高，法官依起訴時金價計算，判他須賠償220萬餘元，比案發時價值多出約90萬元。

判決指出，朱姓富商2024年3月透過網路結識自稱「鄭子賢」、「孫悟空2.0」的詐團成員，對方以高獲利股票投資為誘餌取得信任，並約定同年9月4日前往朱男住處收取投資款。

當天下午，高姓男子假冒投資公司人員，攜帶偽造的「宏遠證券理財存款憑條」及工作證上門，順利取走10根、每根500公克、總重5公斤的黃金，隨後立即交給上游詐團成員。

案發後檢警循線追查，成功攔回9根金條並返還朱男，但仍有1根500公克金條遭變賣流向不明，高男因擔任車手，刑事部分依《詐欺犯罪危害防制條例》等罪判處有期徒刑3年8月定讞。

朱男事後提起刑事附帶民事訴訟，請求高男賠償1根金條。不過，由於近一年多來國際金價持續攀升，原本案發時價值約130萬元的500公克黃金，至2025年12月提告時，依台灣銀行牌價已漲至220萬4000元，價差高達90萬餘元。

高男辯稱，自己僅涉及1根金條，應以案發時價值130萬元計算損害，不應負擔金價上漲後增加的損失。

高雄高分院審理認為，依最高法院一貫見解，因物品滅失而請求金錢賠償時，應以「起訴時市價」作為損害計算標準，因此採認起訴當日的台灣銀行牌價，判高男須賠償220萬4000元，全案可上訴。