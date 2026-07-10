超神祕！颱風天超市「二砂糖被掃光」一票自首　笑曝用途曬戰績

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風來襲，不少民眾提前到賣場採買防颱物資。就有北部網友表示，他到超市採買時，意外發現「二砂糖」幾乎被掃購一空，忍不住納悶，「大家買回家做什麼？吃糖嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，「在家Cos台南人」、「颱風天在家去角質」，讓眾人笑翻。

原PO在Threads發文表示，颱風天逛超市時，發現二砂糖竟然賣光，完全想不通大家為何都搶著買，「為什麼颱風天，北部全聯的二砂糖會賣光？大家買回家做什麼？吃糖嗎？」

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看到貼文後，就有網友留言，「在家cos台南人」、「是為了消冰箱的鹼粽吧？！」「沒外送只好自己煮珍珠」、「風來的時候加熱就可以做棉花糖了啊」、「股市休市，總不能在傷口上灑鹽吧～」、「我今天去買低筋麵粉也掃光了，大家都在做麵包嗎」、「生活太苦了，多吃點糖。」

也有網友自首，「我昨天也買了兩包，地點高雄，戰績：已煮一鍋綠豆湯、薏仁湯」、「抱歉，我也買了三包」、「想說颱風天來做綠豆湯…今天也買了…」、「真巧，我今天去買了一包二砂⋯要做仙草冰的」、「咦？我也買了一包，因為要醃小黃瓜。」

其中，還有人突破盲點反問，「那你找二砂要做什麼？」原PO便笑回，「既然你誠心誠意的發問了，我是買了仙草凍，回來要自製仙草凍來喝……沒想到……」回覆讓人笑呼，「看來大家想的都一樣。」