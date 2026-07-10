五分車喚醒青春記憶　新營醫院打造失智照護「溫柔處方」

▲新營醫院結合糖廠五分車鐵道文化舉辦健走活動，引導長者重拾過往生活記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「她始終在我對面。」一名長者參加新營糖廠鐵道健走活動時，望著舊鐵軌，突然想起年輕搭乘五分車上學的往事，以及當年坐在車廂對面的女孩。熟悉的鐵道景色與製糖記憶，讓塵封多年的青春片段再次浮現。

衛生福利部新營醫院失智共同照護中心攜手新營區衛生所及中營里，舉辦結合糖廠鐵道文化的「無菸健走」活動，將在地歷史場景融入懷舊治療，引導長者透過熟悉的景物、氣味及生活經驗，重新連結長期記憶。

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新營醫院失智共照中心主任許博彥表示，這種結合在地意象的介入方式，可稱為失智照護的「溫柔處方」。昔日五分車的汽笛聲、糖廠景色及製糖氣味，可能成為喚醒長者記憶的重要線索，讓長者在較無壓力的環境中，自然說出過往人生經驗。

許博彥指出，當長者能重新連結過去的氣味、景色及人物，代表長期記憶受到刺激。醫療照護除了藥物及臨床治療，也能透過熟悉生活場景，協助患者維持認知、情緒及人際互動，實踐「生活即治療」理念。

活動也安排護理專科學生參與，透過跨世代陪伴及對話，讓年輕學子從長者的生命故事中認識失智照護，也讓長者在分享回憶的過程中增加交流及社會參與。

中營里里長蔡牧謙表示，長者沿途看到舊鐵道及周邊景物後，紛紛主動談起過去的生活，臉上也出現笑容，呈現記憶被重新喚起後的生命力。



新營醫院表示，台灣進入超高齡社會，失智症已成為社區共同面對的重要課題，未來將持續推動結合地方文化、戶外活動及跨世代互動的失智預防與照護模式，讓醫療服務走入社區，陪伴長者在熟悉環境中維持生活功能與珍貴記憶。