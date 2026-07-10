巴威逼近海陸警報發布！花東海岸管制區已生效　擅闖最高罰25萬

▲▼花東海岸管制區已生效，海巡單位加強巡查擧發。（圖／海巡東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象署已10日清晨5時30分，正式對持續逼近的巴威颱風發布海上、陸上颱風警報，花蓮縣政府及台東縣政府已公告海岸管制區。海巡署東部分署表示，自7月10日清晨起已全面加強海岸、防波堤、漁港及觀浪熱點巡查勤務，並持續勸導民眾遠離岸際，切勿進入公告警戒區，避免發生危險，共同做好防颱措施。

海巡署東部分署指出，颱風期間岸際海象變化迅，長浪、瘋狗浪及強陣風隨時可能發生，即使未降雨，海邊仍潛藏高度風險，呼籲民眾切勿前往岸際觀浪、拍照打卡、垂釣或從事各項水域遊憩活動，並儘量待在家中。管制區生效期間，未經許可擅自進入者，海巡人員將依《災害防救法》開立舉發單，函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖，以免受罰。

▲海巡人員勸導民眾遠離岸際，切勿進入公告警戒區，避免發生危險。

海巡署東部分署提醒，請民眾持續留意中央氣象署颱風資訊及地方政府公告，非必要避免外出並可善用「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象、風浪、風速及海流等資訊，做好行前風險評估，共同守護自身安全。

