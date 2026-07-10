斷言「不會放颱風假」結果停課！氣象主播被兒念慘了：信譽掃地

▲主播王軍凱。（圖／翻攝臉書／王軍凱）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市府昨（9）日晚間表示，根據中央氣象署最新資訊，並經基北北桃共識，宣布10日停止上班及上課。資深氣象主播王軍凱昨晚就發文透露，他信誓旦旦的告訴兒子，10日絕對不可能放假，如今他在孩子班上已信譽掃地！貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

氣象主播告訴兒子不會放假

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王軍凱在臉書上貼出和兒子的對話截圖，兒子昨晚8點多就傳訊息問他「怎麼放假了？我明早要去拿書。」王軍凱就直呼「昏倒，還是等等下課載你先回XX拿？我跟大家都說不會放」。

一放假被兒子念慘了

兒子回覆，「我超相信你，我都跟同學說不可能，你在我們班信譽不保了！所以明天（風雨）真的會很大嗎？」王軍凱再一次說「昏倒」，但他認為白天的風雨應該很小。事後王軍凱也寫下，確定放颱風假以後，他被兒子念慘了，且他在孩子的班上也信譽掃地。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「才剛跟朋友說99.99%不會放，結果就…...」、「天氣的迷人之處不就是在難以捉摸嗎（拍肩」、「我還是相信專業！那這樣要連放兩天了嗎」、「科學是敵不過玄學的」、「我也超相信你的，結果放假訊息打得我一個措手不及」、「我也跟家人說不可能，我有看王軍凱的氣象預報」、「就當作防颱假」。