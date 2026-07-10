巴威來襲！侯友宜示警烏來崩塌率達90％　估新北8處總雨量500毫米

記者蘇靖宸／新北報導

因應颱風巴威進逼，新北市今（10日）全日停班停課。新北市長侯友宜表示，今天新北郊區風力平均風跟陣風，從傍晚過後都達停班課標準，山區雨量達到340毫米，跟停班課的350毫米接近，而今傍晚到明天中午、下午，總雨量會下到500毫米以上有三峽、新店、北海岸等8處；另外侯也指出，崩塌發生率超過90%是烏來，中高發生率是三峽、烏來兩區，提醒民眾提早撤離。

▲新北市長侯友宜10日到新北災害應變中心主持防災會議。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜10日早新北災害應變中心聽取應變巴威颱風工作會報。侯友宜指出，今天新北郊區風力平均風跟陣風，從傍晚過後都達停班課標準，山區雨量達到340毫米，跟停班課的350毫米接近。根據天氣風險管理公司及氣象署資料，新北市今天停班停課按照氣象資料及科學數據綜合研判，在晚上不斷做確認，最新資料預測才最後決定停班停課。

侯友宜說，巴威颱風登陸方向未必一樣，但是路徑非常接近。尤其從今天傍晚到明天中午、下午，不到24小時，總雨量在南側會下到500毫米以上，三峽、新店、深坑、石碇、烏來、貢寮、汐止、北海岸，可以看到短短時間就下500毫米，等於是，短延時強降雨，造成新北市河川、溪流、海域的地方，造成的傷害是相當巨大。

侯友宜指出，昨天一直在討論，撤離絕對不可以等到晚上再做撤離，剛剛談到台大氣象、台大團隊談到的幾個地方，崩塌發生率超過90%是烏來，中高發生率是三峽、烏來兩區，這幾個區域的撤離不要等到晚上，尤其在山區的撤離。所以昨天在看整個土石流潛勢區的變化，預估會發生土石流黃色警戒或是紅色警戒，能夠提早撤就提早撤。

針對戲水與觀浪，侯友宜說，尤其短短時間下這麼大的雨，很多河流、溪流的旁邊的雨戲水區域在暑假期間幾乎都開放，民眾已經養成只要有空就去那邊戲水，這要嚴格禁止，下午開始就要嚴格的禁止，勸不聽就是罰。而且觀浪的，尤其明天的觀浪，長達12公尺的長浪。

侯友宜提及，包括這一次第一次碰上的淡江大橋，不管公路局怎麼說，是颱風進來的風力在平面跟橋上是不一樣的，河口又不一樣，浪潮又大。所以提早能封就封，民眾的生命財產保護才是最重要。

侯友宜說，所以昨天在發布停班停課的時候，市府經過一番的內部討論，在公布的時候是把紅黃線、校園停車、橫移門、土石流潛勢區的預防性撤離等配套措施一次講清楚。讓民眾在今天有完整的時間做好防颱準備，尤其在山區的區公所、在沿海的區公所，讓這些市民朋友能夠及早做好防颱準備，這是最重要的。